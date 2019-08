Nové prostory na Pražské ulici číslo 283 (bývalá lékárna) jsou podle zdravotníků pro chirurgickou ambulanci mnohem výhodnější. Nabízejí větší komfort, adekvátní prostor pro ambulantní chirurgické výkony a samostatnou čekárnu.

Mění se také ordinační dny, a to na pondělí a čtvrtek. „Díky městu máme nové prostory, které nám více vyhovují. Výhodou kromě dostupnosti chirurga pro pacienty v dané lokalitě je návaznost na nemocniční systém. To znamená, že zde vidíme rentgenové snímky, výsledky z laboratoře, zkrátka vše, co potřebujeme. Samozřejmostí je také okamžitá možnost objednat pacienta na diagnostiku či výkon do brodské nemocnice, a to bez časové prodlevy či nutnosti pacientovy návštěvy ve zdravotnickém zařízení,“ řekl vedoucí lékař ambulance Jaroslav Bělehrádek.

Chirurgické oddělení nemocnice Havlíčkův Brod otevřelo ambulanci v Habrech v lednu letošního roku jako své detašované pracoviště pro celou spádovou haberskou oblast, kde ošetření chirurgem chybělo. Snahou zároveň bylo nabídnout pacientům návštěvu ambulance v odpoledních až večerních hodinách tak, aby si v práci nemuseli brát volno.

„Do ambulance může přijít či se objednat kdokoliv, kdo sem přijede a nechce čekat jinde na ošetření. Nemusí být přímo z Habrů a okolí, jak se mylně celá řada pacientů domnívá,“ upřesnil vedoucí lékař.

Ambulance nabízí péči pacientům s chirurgickým onemocněním, zejména u chronických onemocnění, kontroly po hospitalizacích, převazy a další služby. „Z akutních věcí nejčastěji ošetřujeme bodné a řezné rány,“ dodala vrchní sestra oddělení a místní ambulance Marie Kafková. Ta se také ujala přes prázdniny veškerých činností spojených s přestěhováním a dovybavením ordinace a čekárny.

V ambulanci se střídají tři lékaři a sestry z chirurgického oddělení. Ordinovat se od 2. září začne v nových prostorách v pondělí a čtvrtek od 15:30 do 18:30 hodin.