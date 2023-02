VIDEO: Hasiči za Marie Terezie. Archiv v Přibyslavi skrývá poklady

Podobně je na tom i historická hasičská technika. Tady podle archivářky hrozí, že kovové části brzy zrezaví a starodávné hasičské prapory zplesniví. Ředitelka Fialová hledá způsob, jak za energie ušetřit. „První krok je studie energetických úspor. Chceme vědět, kde jsou největší výdaje a také rezervy. Uvažujeme o tepelných čerpadlech. Jenže je otázka, co na to řeknou památkáři. Chceme šetřit i na elektřině. Řešením jsou čidla, která světlo rozsvítí jen tam, kde prochází člověk,“ zamyslela se ředitelka.

HRAD V LEDČI. Ani hrad v Ledči nad Sázavou nepatří státu. Přijít v kožichu nebo vůbec. To dostali na výběr návštěvníci hradu při posledních zimních prohlídkách. Na hradě se kvůli drahým energiím netopilo. Na chlad si musejí návštěvníci zvyknout i letos. Topit se opět nebude. „Pouze před začátkem sezony zavlažíme, aby se hrad trochu ohřál a na zdech se nesrážel dech návštěvníků. To by exponátů škodilo,“ vysvětlil kastelán Luděk Šíma. Jak zdůraznil, jen díky tomu, že loni hrad vypnul topení, nedostal se do ekonomické krize.

Jako ve středověku. V Ledči přes zimu hrad nevytápí, aby ušetřili

Topilo se pouze lehce ve dvou kancelářích. Jinak by správce protopil přes zimu statisíce. „To si nemůžeme dovolit. Ceny energií nám neskutečně vylítly nahoru. Kdybychom temperovali, tak by nás to zruinovalo,“ přiznal kastelán. Zima samotnému hradu neublížila. Exponáty citlivé na chlad musely pryč. „Převezli jsme je do depozitáře v Havlíčkově Brodě. Šlo například o cínové nádobí, obrazy nebo textilie, které by mohly zplesnivět,“ upřesnil kastelán. Například Danu Kubátovou to ale od prohlídky hradu neodradí. „Narodila jsem se v Ledči, bydlím v Brodě, ale na hrad mě to táhne pořád. Myslím, že památkám jako je hrad pomůžeme, když tam budeme chodit a platit aspoň to vstupné, když nemůžeme pomoci jinak," zdůraznila. Hrad v Ledči částečně vlastní město a částečně soukromá společnost.

MUZEUM VE STUDENCI U ŽDÍRCE. Muzeum historických předmětů ve Studenci u Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku patří městu. V budově bývalé školy je unikátní sbírka věcí z majetku našich prababiček. Staré šicí stoje, panenky, kočárky, obrazy, tiskoviny, stroje a zřízení. „Celý objekt nechalo město Ždírec zateplit, aby ušetřilo za topení. Vyměnilo kotel, dalo nový úsporný. Přes zimu topíme jen mírně, jinak by exponáty zplesnivěly,“ upřesnil správce muzea Jaroslav Jirásek. Vystavené předměty jsou jeho majetek.

MUZEUM VAH V HUMPOLCI. Miroslav Moravec vlastní malé soukromé muzeum vah v Humpolci na Pelhřimovsku. „Muzeum máme v podkroví. Vytápění by bylo potřeba, aby exponáty nerezavěly. Ale to se nemůžeme dovolit, takže nahoře je zima. Stačíme sotva vytopit náš dům. Paradoxně naštěstí máme malou návštěvnost a pouze po dohodě. Tak si nikdo na zimu nestěžuje,“ konstatoval majitel.