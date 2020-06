Řeč je o dvouapůlminutovém videu, které slibuje doručení chleba dronem. „Byla to ale spíš taková recese. Chtěli jsme poukázat na to, jak nás ta doba omezila a že už opravdu nevíme, jak zákazníka oslovit a naše produkty k němu dostat. Ovšem když je snaha, tak vždy nějaká možnost existuje,“ vysvětluje pekař z Termesiv Jiří Žák.

Zdroj: Youtube

Nápad vznikl během pandemie. „Navíc byla v Brodě zavřená Dolní ulice, kde má Jirka obchod, a lidí, kteří k němu chodili, opravdu ubylo. I proto nás napadlo udělat takový fór a reklamu, která má smysl a lidé ji budou sdílet. A hlavně upozorní na to, že je mnohem důležitější v této době podporovat lokální živnostníky než nadnárodní korporace. Jiří má certifikaci na některé výrobky Vysočina Regionální Produkt a i obě prodejny mají regionální charakter,“ doplňuje jeho kamarád Pavel Kubera.

Krátký snímek se u veřejnosti ujal. „Myslím si, že jsme udeřili hřebíček na hlavičku. Prakticky každý, s kým se teď bavím, si na to video vzpomene. Pár lidí si dokonce myslelo, že to opravdu funguje,“ prozrazuje Kubera.

„Jeden můj kamarád si ze mě udělal srandu a opravdu ji dotáhl až do konce. Objednal si čtyři rohlíky a chtěl je také doručit dronem. Dokonce mi místo adresy poslal GPS souřadnice a čekal na svůj balíček na střeše. Já jsem se ale nedal, a i když autem, pečivo jsem mu doručil,“ říká s úsměvem Žák.

Ostatně pečivo zákazníkům rozváží vlastní dopravou každý všední den v ranních hodinách. „Dronem by to ani nešlo, legislativa to neumožňuje. Klip, který jsme pustili do světa, jsme natáčeli na soukromých pozemcích,“ vysvětluje Žák, který se pekařině věnuje už osmadvacet let.

Video, které nyní koluje po internetu, vzniklo díky kameramanovi Petrovi Potykovi. „Natočili jsme ho během dopoledne a moc jsme se u toho bavili. Ráno jsme si sedli, udělali čaj, já jsem k tomu usmažil borůvkové koblížky a šli jsme točit. Pro mě to navíc byla herecká premiéra. Všichni, kdo nás znají, vědí, že jsme takové vtipné kopy a od slov k činům nemáme daleko,“ svěřuje se Žák.

I když se masové doručování dronem nekoná, premiérový let proběhl úspěšně. „Skutečně jsme zásilku doručili. Nechtěli jsme nic fingovat. Povedlo se nám a to a můžeme říkat, že to bylo první doručení dvoukilového chleba dronem na Vysočině, ne-li v celé České republice,“ přemítá Kubera.

Videem s dronem však tato partička nekončí. „Řekli jsme si, že bychom každý rok chtěli udělat nějakou taškařici a video spojené s podnikáním. Ještě sice nevíme, na jaké téma bude příště, ale určitě zas něco vymyslíme,“ dodává Kubera.