Základní požadavek iniciátorů petice byl zařazení výstavby krytého plaveckého bazénu do rozpočtu města ještě v tomto volebním období. „Chotěboř by si to rozhodně zasloužila. Navíc tady klesá počet obyvatel, mladí lidé odcházejí, protože jim tady řada věcí chybí. Bazén by v tomto směru přinesl opravdu hodně a mohly by ho využívat všechny generace,“ zdůraznil Jan Tůma.

Jedním z podporovatelů jeho vystavění je třeba chotěbořský důchodce Josef Vogel. „Sám sice bazénovým deficitem netrpím, ale uvítal bych, kdyby tento jinde běžný komfort byl i v Chotěboři. Město by tím získalo další sportovní, relaxační a jistě i rehabilitační prostory pro veřejnost,“ zamyslel se Vogel.

Od loňského května do konce roku petici podepsalo 1 045 dobrovolníků. „Všechno to byli lidé starší osmnácti let. Zájem měli i mladší, ale ti se podepsat nemohli. Co se týče bydliště, tak většina byla z Chotěboře a jejích místních částí. Pár jmen tam bylo i z jiných měst, ovšem s vazbou na Chotěboř. Mají tady třeba rodiny nebo chaty. Nebylo to tak, že by přijel úplně cizí člověk z Prahy a podepsal se,“ podotkla Jana Fialová.

K dispozici petice byla pouze v kavárně Sluníčko. „Mohli jsme ji roznést i po obchodech, a mít tak více petičních míst, ale o to nám nešlo. Už takto měla u lidí opravdu velkou odezvu,“ doplnil Tůma.

Stovky podpisů z ní navíc dělají největší petici v historii Chotěboře. „Čtyřiadvacet let jsem byl v zastupitelstvu a petice vždy měly tak do dvou set podpisů. Takto velká skutečně ještě nebyla,“ potvrdil Tůma s tím, že je to i dostatečný impulz k tomu, aby se jí vedení města zabývalo.

„Může to působit, že se chceme pouštět do nějaké války s městem, ale to není pravda. Chápeme, že otázka bazénu budí značné emoce, rozhodně nechceme nějak vířit vody. Chtěli jsme jen vyjádřit názor občanů a petici jsme zvolili proto, abychom tomu dodali vážnost,“ objasnila Fialová své pohnutky.

O bazénu se v Chotěboři diskutuje už přes tři roky. „Chceme, aby se to konečně někam pohnulo. Byli bychom neradi, kdyby celá naše akce přešla do zapomnění. Navíc se nás na to ptají lidé, kteří petici s nadějí podepsali. Chceme jim konečně mít co říct. Do dnešního dne totiž nemáme odpověď, a to ani kladnou ani zápornou. Dozvěděli jsme se jen, že to rada bere na vědomí. Je to velice nefér vůči voličům,“ posteskla si Fialová.

Starosta Chotěboře Tomáš Škaryd se k tématu vyjádřil v jednom z předchozích vydání městského zpravodaje. „Petici občanů jsem převzal od člena petičního výboru pana Tůmy 11. prosince. Rada města se bezodkladně peticí zabývala na svém řádném zasedání 18. prosince, i když je na vyřízení třicetidenní lhůta. Petiční výbor obdržel odpověď, která obsahovala stanovisko rady a konkrétní postup dalšího řešení této záležitosti. Nevím, co víc mohl očekávat,“ reagoval starosta.

Jak sdělil místostarosta David Šafránek, petice se probírala i na zastupitelstvu. „Všichni zastupitelé měli a mají možnost se s textem petice i podpisy seznámit. Rozhodně ji bereme vážně. Zároveň však nelze říct, že petice hovoří jasně a musíme postavit halu. Petice, studie a ankety z dřívějších let, to jsou všechno argumenty, které je potřeba zvážit. Chceme řešit koupání v Chotěboři a hledáme prostě nejlepší řešení,“ slíbil Šafránek.

„Představa, že by byl v Chotěboři bazén, je lákavá. Nevadí mi ovšem, když si jednou za čas uděláme výlet do okolních měst. Stavbu krytého bazénu považuji ve městě naší velikosti za ekonomickou sebevraždu. Stačí umět počítat a sečíst částky splácení úvěru a provozní výdaje na bazén,“ podělila se o svůj názor v jednom z předchozích čísel Chotěbořského ECHA Ludmila Novotná.

S tím však Jan Tůma tak úplně nesouhlasí. „Požádal jsem chlapy z bazénů v Hlinsku a Brodě, aby mi poskytli ekonomické údaje. Vím tedy přesně, jaké jsou provozní a energetické náklady. Za loňský rok to byly tři miliony tři sta tisíc korun. Jako technikovi mi vyšlo, že by to město bez problémů utáhlo. Navíc jsem byl tři volební období předsedou finančního výboru, takže problematiku hospodaření města znám,“ svěřil se Tůma.

„Sama s dětmi jezdím do bazénu ve Žďáře. Pořád ze všech stran zní, jak děti nesportují, ale přitom jim nikdo nechce jít vstříc. Chápu, že krytý bazén je velká investice, ale na druhou stranu je město po ekonomické stránce zdravé, takže by to neměl být až takový problém,“ přidala se Fialová.

Obavy, zda by město bazén ufinancovalo, má však i místostarosta. „Rozpočty bývaly sestavovány tak, že přebytky z předchozího roku vždy vykrývaly schodek roku následujícího, hospodaření tedy bylo vyrovnané. Rozhodně to není tak, že by peníze zbývaly a nevěděli bychom, co s nimi,“ pokrčil rameny Šafránek.

Podobný výsledek vyšel také odborníkům z Masarykovy univerzity v Brně, kteří vypracovávali studii k plavání v Chotěboři. Jejich dotazníkového šetření se zúčastnilo okolo pěti set lidí. „Rozhodně nejde o malý závazek. Při každém takovém projektu se pouštíte do nemalého rizika,“ uvedl za univerzitu Filip Hrůza.

„Hypotetická ztráta by mohla při špatném odhadu či dlouhodobě negativní situaci znamenat zátěž pro městský rozpočet, kvůli které by město na její pokrytí muselo vyčlenit finance ze svého rozpočtu, a tedy omezit financování jiných služeb či investic. Projekty na plavání jsou totiž obecně velmi náročné z hlediska nejen investice, ale právě i následného provozu,“ dodal Hrůza.

Studie počítá s náklady na stavbu ve výši 155 milionů korun, Jan Tůma na to však má jiný názor. „Byla do určité míry nadnesená. Nutno však podotknout, že v rámci limitu, protože se vždy počítá s největší možnou částkou. Jako stavař se v tom trošku pohybuji a investiční náklady odhaduji maximálně na 120 milionů. Samozřejmě záleží i na zastavěné ploše a vybavení,“ zdůraznil.

Je tedy šance, že by v Chotěboři vznikl plavecký bazén? „Na stavbu kryté haly bychom si museli půjčit. Ideálním řešením by byl vznik plaveckého areálu, kde by koupaliště i krytý bazén využívaly jedno zázemí. Začít bychom ale měli podle mě a zastupitelů za PTZ rozhodně letním koupalištěm. Chotěbořané se hlavně chtějí moci už někde vykoupat,“ uzavřel Šafránek.