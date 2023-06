Město bez překážek. Takový je cíl projektu, který připravuje radnice v Chotěboři. Ve městě vznikne několik ucelených bezbariérových tras, které umožní místním i návštěvníkům svobodný a bezpečný pohyb.

Ilustrační foto | Foto: ČTK

V Chotěboři žije v současné době necelých deset tisíc lidí. „Bezbariérové trasy budou sloužit všem obyvatelům města i regionu, zejména pak lidem se zdravotním postižením, seniorům, dětem do tří let, rodičům s kočárky a podobně,“ upřesnil starosta Ondřej Kozub. S tím, že odstraňování bariér je a bude jednou z hlavních priorit města a hlavním cílem je dostupnost veřejných budov.

Chytrá zastávka v Jeníkově: cestující dostanou více informací i přístřešek

Bez bariér by mělo být zjeména centrum města, náměstí T. G. Masaryka a asi patnáct ulic. Například ulice Riegrova, Herrmannova, Žižkova, Tyršova a Hromádky z Jistebnice. To ale bude znamenat v některých případech stavební úpravy. Nové přechody přes silnice, vstupy do objektů, úpravy schodů a autobusových zastávek. „Na západní část náměstí je zpracovaná projektová dokumentace, počítá se s umístěním pěti autobusových zastávek,“ upřesnil starosta.

Plán města Chotěboř s ulicemi které je třeba do budoucna upravit.Zdroj: se souhlasem města Chotěboř