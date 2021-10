„Jdeme s dobou a chceme být připravení. Ať už jsme fanoušky elektromobility, nebo ne, jedno je jisté. Počet aut poháněných elektrickou energií stoupá a bude stoupat i nadále,“ konstatoval místostarosta David Šafránek. Na stavbu už město zpracovává projekt.

Místostarosta předpokládá cenu ve statisících korun. Město požádá o dotaci. V případě úspěchu je stavba dobíjecí stanice do dvou let možná. Podle místostarosty přišel s návrhem na stavbu elektrostanice v minulosti jeden soukromník, ale místo, které si vybral, zamítly úřady. „V Chotěboři jsem zatím elektromobil nepotkal. Elektrokol je tady dost, ale lidi si je dobíjejí doma. To dobíjení venku si neumím představit, když bude ve městě aut na elektriku víc. Obávám se, že to bude jak kolona ve špičce na dálnici. Ten kdo si auto dobije a hned nepřeparkuje, zablokuje přístup všem ostatním,“ poznamenal například Zdeněk Jelínek z Chotěboře.

Elektromobil ve svém autoparku zatím nemá ani město Chotěboř. Nejbližší vlastník elektromobilu je město Ždírec nad Doubravou. To koupilo vůz pro pečovatelskou službu. „Chotěboř zatím elektromobil nemá, ale pokaždé, když si v poslední době pořizujeme nový vůz, uvažujeme, jestli by to nemohl být právě elektromobil,“ poznamenal místostarosta.