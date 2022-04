Stavbu obchvatu kolem Chotěboře podporují koaliční zastupitelé Stanislav Pavlíček a Jindřich Pospíchal. „Chotěboř obchvat potřebuje,“ konstatoval Pavlíček. Podle Pospíchala je pozitivní, že obchvat zaplatí kraj, Chotěboř by na to nikdy neměla. Zastupitel lékař Jaroslav Nejedlý se zdržel. „Uvítám důvody proč obchvat stavět. V Chotěboři se měří hustota dopravy. Až budu vědět jak je město zatížené, tak se rozhodnu,“ řekl Deníku. Opoziční zastupitel Martin Kovačka obchvat nechce. „Nejsem o tom vnitřně přesvědčený,“ vysvětlil.

Podle starosty Tomáš Škaryda sice odhlasovali zastupitelé pořízení změny územního plánu, ale to je jen drobný krůček směrem ke stavbě. „Bude následovat jednání s vlastníky pozemků na trase stavby obchvatu. Úřední proces potrvá nejméně rok,“ zdůraznil.

Jak upřesnil, obchvat Chotěboře povede kolem rybníka Červeňák, lokality Obolec a skončí poblíž firmy Alka směrem na Ždírec nad Doubravou. Obchvat má už nyní skalní zastánce i odpůrce. „Jsou dva pohledy na věc. Ti co žijí u hlavní silnice nebo na náměstí trpí hlukem a obchvat chtějí. Jiný názor na to mají někteří obchodníci. Bojí se, že jim klesnou tržby. Jenže už dneska je Chotěboř tranzitní město. Řidiči projedou, ale málo kdo zastaví,“ poznamenal starosta.

Takový názor má i jeden z obyvatel Chotěboře, důchodce Bohuslav Loubek. „Postavme kolem města obchvat a Chotěboř umře,“ řekl Deníku.

Chotěboř kvůli obchvatu vstoupila do projektu In Cities Bezpečná města pro chodce a seniory. Za projektem stojí tým českobudějovické Vysoké školy technické a ekonomické. Sčítání zajišťují ve městě tři kamery. Sledují dopravu na hlavních tazích ve směru Praha, Ždírec nad Doubravou a Havlíčkův Brod. „Předběžně je dohodnuto, že kamery zde budou do června, dle dohody možná i déle. Výsledek sčítání využijeme jako jeden z podkladů pro jednání o obchvatu. Přesná čísla dosud nemáme, ale už nyní víme že to jsou desítky tisíc aut za den,“ upřesnil starosta.

To potvrdil například Vít Čechovský ze sboru dobrovolných hasičů Dobkov. „Hlavně v dopravní špičce je to znát. Přímo přes město, dokonce přes náměstí, jezdí kamionová doprava, to není šťastné,“ poznamenal.

Silnice, kudy obchvat povede je druhé třídy číslo 345 a patří Kraji Vysočina.

Délka stavby odhadem přes šest kilometrů.

Kraj bude stavbu financovat.

Nechal si vypracovat technickou studii chotěbořského obchvatu už v roce 2020 v návaznosti na schválený územní plán města a vymezení koridoru veřejně prospěšné stavby obchvatu.

Důvodem pro zadání studie je především snížení dopravní zátěže v centru města od těžké dopravy ve směru Ždírec – Nová Ves u Chotěboře.

Podle starosty Chotěboře Tomáše Škaryda je obchvat Chotěboře ve městě aktuální záležitost. „Jednáme s vedením Kraje Vysočina. Silnice kudy obchvat povede je krajská. Kraj by také stavbu platil,“ vysvětlil.

Kraj zpracoval i technickou studii, která bude podkladem pro změnu územního plánu.

„Kraj si nechal vypracovat technickou studii chotěbořského obchvatu už v roce 2020. Cílem bylo prověřit možnost uskutečnění stavby v návaznosti na schválený územní plán města a vymezení koridoru stavby obchvatu,“ informovala mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.