To potvrdil například Vít Čechovský ze sboru dobrovolných hasičů Dobkov. „Hlavně v dopravní špičce je to znát. Pravda je i to, že přímo přes město, dokonce přes náměstí, jezdí kamionová doprava, což není šťastné,“ poznamenal.

Podle starosty Chotěboře Tomáše Škaryda je obchvat Chotěboře aktuální záležitost. „Jednáme o tom s vedením Kraje Vysočina. Silnice, o kterou se jedná, patří do jeho majetku. Ten by také stavbu platil,“ vysvětlil. Podle Škaryda by měl kraj zpracovat technickou studii, která by byla podkladem pro změnu územního plánu.

Stavbu obchvatu kolem Chotěboře podporuje ředitelka Základní školy Buttulova Zdena Königsmarková, ale s připomínkou. „Všechno má svoje pro i proti. Obchvat sice zklidní dopravu, auta budou jezdit jinudy, ale na druhé straně tím může utrpět řada obchodníků,“ poznamenala. Podobný názor má i jeden z obyvatel Chotěboře, důchodce Bohuslav Loubek. „Postavme kolem města obchvat a Chotěboř umře,“ řekl Deníku.

Jak upřesnil starosta Škaryd, obchvat města by měl vést ve směru od Nové Vsi, kolem Chotěboře a supermarketu Tesco směrem na Bílek. To ale podle hasiče Víta Čechovského není nejlepší nápad. „Myslím, že zrovna tím směrem se Chotěboř rozvíjí. Jsou tam parcely, staví se domy. Nikdo by asi neměl chuť dívat se z okna na obchvat,“ konstatoval.

V roce 2020 nechal Kraj Vysočina vypracovat technickou studii chotěbořského obchvatu. „Cílem bylo prověřit možnost uskutečnění v návaznosti na schválený územní plán města a vymezení koridoru stavby obchvatu. Existují dvě varianty, obě obchází město Chotěboř ze západní strany,“ informovala mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová. Kterou z variant však kraj nakonec upřednostní, zatím není na pořadu dne. Nemluví se ani o dalších pracích, které by s tím souvisely.