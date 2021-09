V podvečer pak na náměstí proběhne Sousedská výměna, při které si zájemci mohou vyměnit to, co vypěstují, uvaří nebo upečou. „Bude možné také ‚otočit knihu‘, tedy vyměnit již přečtené knihy za jiné,“ doplnila Dostálková.

Zdá se vám, že všednodenní realita je příliš obyčejná? Myslíte, že by Chotěboř zasloužila trochu vzruchu? Chcete se potkat s lidmi, které jste dlouho neviděli? Zapište si do diáře sobotu 18. září, vyzývá Lucie Dostálková z chotěbořské Dobré společnosti, která ve městě spolupořádá akci Zažít město jinak.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.