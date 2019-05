Partnerskou smlouvu podepíší zástupci Tjačivu a Chotěboře na městských slavnostech. „Pozvali jsme je na Dny města Chotěboře, které se konají od 14. do 16. června. Právě na nich bychom chtěli slavnostně podepsat smlouvu o spolupráci. Účast potvrdilo osm členů delegace,“ prozradil starosta Chotěboře Tomáš Škaryd.

Starosta ukrajinského města do Chotěboře zavítá už podruhé, pro ostatní bude červnové setkání premiéra. „Pan starosta nás už navštívil, když byl na návštěvě Kraje Vysočina,“ vyprávěl Škaryd.

Také Chotěbořští si nové partnerské město už prohlédli. „My jsme v Tjačivu byli v únoru. Prohlédli jsme si město, které je, co se týče velikosti, v podstatě srovnatelné s Chotěboří. A musím říct, že alespoň podle mě tam mají dobrou infrastrukturu, například zázemí pro sportovce, sportovní halu, krytý bazén nebo venkovní koupaliště. Město navíc leží v krasné karpatské přírodě, takže je to i z hlediska turistiky velice zajímavá lokalita,“ pochválil starosta.

Partnerství obou měst by se mohla prolínat různými obory. „V Tjačivu mají stejně jako my sportovní kluby, umělecké soubory a základní uměleckou školu, takže i mezi těmito institucemi by mohla fungovat spolupráce,“ nastínil Škaryd další možný vývoj spolupráce. „Partnerství musí vyplývat ze spolupráce spolků a aktivních občanů, kteří se chtějí do této činnosti zapojit, aby to bylo jen na představitelích radnice. To nikdy dlouhodobě nefunguje,“ dodal.

Jazykové bariéry se starosta nebojí. „Jejich kultura je nám blízká a jazyková bariéra je v podstatě minimální. Ukajinština je poměrně podobná češtině a navíc hodně z obyvatel Tjačivu umí česky, takže se s nimi dá celkem dobře domluvit,“ líčil Škaryd.

Tjačiv je už druhým partnerským městem Chotěboře. Už více než deset let funguje spolupráce i s maďarským Tiszafüredem. „Obě města jsou symbolicky propojená tím, že leží na řece Tise,“ zamyslel se Škaryd.

„S Tiszafüredem udržujeme poměrně čilou spolupráci především mezi základními školami. Děti jezdí na výměnné týdenní pobyty. Například školáci z Maďarska k nám jezdí v zimě, aby si mohli zalyžovat, protože u nich tolik sněhu nebývá,“ poznamenal starosta.

Zatímco partnerství s ukrajinským Tjačivem je díky projektu Kraje Vysočina, spolupráce s maďarským Tiszafüredem vznikla díky iniciativě místního spolku. „Umělecký soubor Doubravan začal tehdy spolupracovat s tamním souborem. Tímto se nám otevřely dveře do Maďarska a začali jsme spolupracovat. Partnerství od té doby udržujeme a jednou ročně jezdíme na jejich slavnosti a na oplátku je pak zveme k nám,“ dodal Škaryd.