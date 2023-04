Do Chotěboře je to pro některé pacienty z okolí blíž než do Brodu. „Ušetříte nejméně půlku cesty. Mít ambulanci v Chotěboři je pro nemocného rozhodně výhoda. Spíš než jezdit až do Havlíčkova Brodu. Zvlášť když už člověk není nejmladší a bydlí na vesnici na Chotěbořsku,“ prohlásil Pavel Šimon z Rušinova.