Velké změny čekají čtyři ulice v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. Radnice zve ke spolupráci veřejnost. Svoje připomínky mohou obyvatelé města posílat na radnici do konce srpna.

Lipová, jedna z ulic, která potřebuje opravy. Foto: se souhlasem města

Proměna čeká ulice Lipová, Třešňová, Višňová a Pod Alejí těsně pod chotěbořským parkem Třešňovka. Ani jedna není v dobrém stavu. Zatím nikdo z obyvatel ulic se ale na radnici neobrátil s konkrétním přáním nebo připomínkou. Jak upřesnil tajemník městského úřadu Milan Linhart, ulice čeká velká rekonstrukce vozovek a chodníků. „Například v ulici Lipová není dokonce ani asfalt, je to jen uježděná cesta. V ulicích, které se chystáme rekonstruovat, mohou být problémy se sjezdem od domů a zahrad na silnici. Majitelé domů se mohou ozvat a napsat na radnici nějaké konkrétní požadavky na budoucí podobu ulice, aby si pak nestěžovali,“ vysvětlil Linhart.

Lipová ulice opravdu není ulice pro jedenadvacáté století. Podobně jsou na tom i další tři ulice. To si myslí Jan Havlas, který tudy chodí na procházky do chotěbořského parku nebo jezdí na kole. „Například v ulici Pod Alejí je stav snad nejhorší. Je tam rozbitý asfalt, na který léta nikdo nesáhl, díra vedle díry. Ve Višňové je to lepší, ale ne o moc,“ poznamenal. Podle seniora Jiřího Pospíšila to nejsou jediné ulice ve městě, které si žádají odborný zásah.

Podle tajemníka Linharta se město o názory obyvatel především dotčených ulic zajímá v rámci předprojektové přípravy. Například blízká ulice Zelená je již vyprojektovaná a zařazená do plánu oprav na rok 2024-2025. Obyvatelé chotěbořských ulice mohou svoje podněty poslat na radnici do konce srpna.