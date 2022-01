Muzeum se přesune do budovy staré pošty na náměstí T. G. Masaryka. „Nové prostory nám dávají doposud netušené možnosti. Dnes jsou muzea moderní, interaktivní, multimediální a přesně tak to plánujeme i my. Nové prostory jsou pro to vhodnější než zámek,“ uvedla Michaela Krpálková, ředitelka příspěvkové organizace CEKUS Chotěboř, pod kterou muzeum spadá.