Chotěboř – O jednotný vzhled nových staveb v Chotěboři se v budoucnu postará městský architekt. Na jeho post nyní město vypsalo výběrové řízení, do kterého se mohou zájemci hlásit až do 17. dubna.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaromír Kulhánek

S nápadem využívat služeb městského architekta přišla strana Pojďme To Změnit, jejíž členem je i místostarosta David Šafránek. „Městský architekt se objevil jako jeden z bodů v našem předvolebním programu, kdo přesně tehdy s tímto nápadem přišel, už nevím, ale všichni jsme se shodli na tom, že je to věc velmi potřebná a že by to mělo být jednou z priorit,“ sdělil Šafránek.