Více než sto milionů korun leží městu Chotěboř na nedostupném účtu u Sberbank. Šance na vyplacení peněz je letos vysoká, ale radnice nepropadá předčasnému optimismu. Do rozpočtu na letošní rok proto žádné příjmy ze Sberbank město Chotěboř nezahrnulo a investiční akce výrazně seškrtalo.

Naděje, že se Chotěboři peníze vrátí, ale jsou. Podle hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka se věřitelé Sberbank mohou peněz dočkat ještě letos. „Insolvenční správkyně nás informovala, že z prodeje úvěrů a vymožené hotovosti, která je již dnes evidována na účtech České národní banky, by při zachování současných úrokových sazeb mohly obce, města a kraje obdržet v průběhu září až října tohoto roku až sto procent zadržovaných peněz,“ sdělil hejtman.

Peníze ze Sberbank se nevrátí, pokud část věřitelů nepřestane blokovat prodej

Starosta Chotěboře Ondřej Kozub ale nepropadá předčasnému nadšení, byť, jak poznamenal, některá města zadržené peníze ze Sberbank dokonce už zahrnula do letošního rozpočtu, aniž by je měla k dispozici. „Pracoval jsem v bankovním sektoru. Dokud nebudou peníze reálně na účtu města a nemůžeme si na ně sáhnout, tak neexistují a my se budeme držet plánovaného rozpočtu,“ konstatoval starosta. Jak poznamenal, v návrat aspoň části zadržených peněz doufá. A jestli peníze ze Sberbank na účet města opravdu přijdou, radnice bude vědět, jak s nimi naložit.

Nejnutnější minimum

Město Chotěboř připravuje rekonstrukci staré pošty v centru města. Chce ji přestavět na muzeum. To stojí miliony. Právě na přestavbu pošty chtěla Chotěboř použít peníze ze Sberbank, společně s dotací. Peníze ze Sberbank Chotěboř k dispozici nemá, ale radnice o dotaci požádala a čeká na výsledek.

Plánovaný rozpočet na letošní rok je podle starosty ale nastavený na systém úspor. Celý rozpočet na letošek je ve výši kolem 280 milionů korun. Přitom na investice vyčlenilo město letos osmapadesát milionů. „Plán investic byl mnohem vyšší, ale my jsme je seškrtali na nejnutnější minimum,“ poznamenal starosta a uvedl konkrétní příklady.

Podle Lukáše Chalupy z Chotěboře je rozumné. „Bohužel případ Sberbank je typická ukázka jak obyčejní lidé platí za politiku a sankce,“ poznamenal Chalupa.

Jedna z důležitých investic se v Chotěboři týká školství. „Základní škola Buttulova potřebuje novou datovou síť. S pomocí dotace pořídíme nové servery, zajistíme kvalitní kabelové rozvody. Škola si žádá digitalizaci jako sůl,“ zdůraznil Kozub.

V plánu je letos i nový depozitář pro muzeum. Radnice ho chce vybudovat v objektu v Drážkách. Podle starosty Kozuba je to náročná akce. Muzejní sbírky potřebují zvláštní péči. Jako další v pořadí Chotěboř chystá stavbu kolumbária na hřbitově. Chystá opravy a modernizace městských bytů. Připravuje investice také v místních částech. Na programu je třeba chodník ve Svinném.

Investice města Chotěboř

Letošní rozpočet 280 milionů. Investice 56 milionů. U Sberbank má město přes sto milionů. Chotěboř plánovala přestavbu pošty na muzeum. Na to chtěla použít peníze ze Sberbank, společně s dotací.