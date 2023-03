Problém s parkováním v Chotěbořské ulici řešil v úterý 21. března ráno například Luboš Březina. Šlo o jednoduchý úkol. Nákup v samoobsluze. „Jezdím tudy obden ráno do práce. Stavím se v obchodě pro svačinu. Dneska koukám je silnice na Chotěboř zavřená a v ulici před krámem je řada aut,“ postěžoval si Březina. Jak ale dodal, silnice na Chotěboř potřebovala opravu jako sůl. „Záplata vedle záplaty. Něco se už dělat muselo. Tak to zkrátka musíme vydržet,“ povzdechl si řidič.

Město Havlíčkův Brod upozornilo na uzavření Chotěbořské ulice už dlouho dopředu s tím, že ve dvou sousedních ulicích musejí řidiči počítat s omezeným parkováním. V úterý 21. března ráno byly obě ulice Reynkova i Kokořínská přeplněné auty. To se moc nelíbí lidem, kteří místy chodí pravidelně. „Auto vedle auta. Už dřív se tady nedalo v klidu projít, natož zastavit,“ komentovala řadu vozidel Dana Mišková. Ulice Reynkova i Kokořínská směřují k sídlišti Výšina. Na sídlišti a v jeho okolí parkovací místa chybějí už roky. Teď se situace kvůli opravě Chotěbořské ještě zhorší.

Kvůli opravám Chotěbořské ulice nechalo město upravit provoz v ulici P.F. Ledvinky. Původně jednosměrka kolem finančního úřadu a kolumbária se změnila v ulici obousměrnou. To překvapilo Karla Vomelu. „Už v pondělí ráno jsem se tady potkal s autem v protisměru. Začal jsem nadávat, ale pak jsem zjistil, že to tady bude trvat asi půl roku, než to zase zruší,“ poznamenal řidič.

Nejhorší ve městě

Chotěbořskou nelze opravit bez uzavírky a omezení provozu v nejbližším okolí. Jak upozornil již loni starosta Zbyněk Stejskal, ulice potřebuje nejen nový povrch, ale navíc je potřeba opravit či spíše postavit znovu most poblíž letního koupaliště. To všechno vyjde na třicet milionů korun. „Ulice bude zavřená v úseku od okružní křižovatky u Výzkumného ústavu bramborářského po křižovatku s ulicí U Cihláře,“ upřesnil starosta.

Chotěbořská ulice

Potřebuje kompletní povrch, nové veřejné osvětlení. Most na dolním konci musí dělníci postavit znovu. Opravy začaly 20. března, skončí podle informací odboru dopravy města Havlíčkův Brod až 16. srpna.

Ulice Chotěbořská, nejvíc vytížená spojnice mezi středem města a severovýchodním obchvatem města, několik let patřila podle řidičů k nejhorším ve městě. „Tam jsou sice nové chodníky, ale komunikace je v hrozném stavu. Patří už do stupně šest. Most na Chotěbořské byl při pravidelné inspekci čtyř desítek mostů na území města zařazen mezi ty v nejhorším stavu. Bude potřeba ho vybudovat celý znova,“ zhodnotil stav ulice již dříve Stejskal. Ulice potřebuje i nové veřejné osvětlení. Zavřená bude do poloviny srna. Podle místostarosty Libora Honzárka na tak drahou opravu město dlouho nemělo peníze.