Chotěbořská ulice v Brodě se zavře. Velké opravy začínají

S omezením dopravy se musejí od pondělí 20. března smířit řidiči v Havlíčkově Brodě. Až do konce léta se zavírá Chotěbořská ulice. Čeká ji náročná oprava, a to včetně spodního mostu u koupaliště. Řidičům to přinese komplikace. Se změnami musí počítat také v okolních ulicích.

Chotěbořská ulice patří k nejhorším ve městě, opravy potřebuje jako sůl | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni