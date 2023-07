Čeká Cihlář vylepšení? Rybník využívají obyvatelé Havlíčkova Brodu hojně

Naopak Jakub Pospíchal nad tím jen mávl rukou. „Rozmazlenost a lenost na krok. Je léto, všude se kope. Mně nevadí, že se nedostanu rovnou na koupaliště. Daleko víc mě štve, že když na silnici venku narazím na pěknou objížďku, ujedu navíc i třicet kilometrů,“ prohlásil.

Řidiči cestující na letní koupaliště v Havlíčkově Brodě mohou aktuálně zajet s autem k zimnímu stadionu a jít pěšky přes park Budoucnost. Nebo projet městem a po severovýchodním obchvatu směrem k Cihláři. Nechat auto stát buď u technických služeb nebo na parkovišti nad koupalištěm a jít na po cyklostezce.

Nejhorší ulice ve městě

To, že se rekonstrukce Chotěbořské a letní koupací sezona sešly, je souhra okolností a stavu, v jakém byla ulice a její most. Podle starosty Zbyňka Stejskala patřila Chotěbořská k nejhorším ulicím ve městě. Most přes Cihlářský potok na tom byl ještě hůř. Opravy přijdou město zhruba na pětadvacet milionů. Sešly se tam dvě náročné stavební akce najednou.

Rekonstrukce Chotěbořská

Délka oprav je 655 metrů. Dělníci odstranili povrch a položili nové asfaltobetonové vrstvy. Obnovou prošly částečně i obrubníky a dlážděné plochy, součástí zakázky je také rekonstrukce veřejného osvětlení. Práce si vyžádají náklady zhruba 25 milionů korun. Vzhledem k tomu, že stávající most dodavatelská firma kompletně odstranila, se rekonstrukce neobešla bez úplné uzavírky opravované komunikace. Ta potrvá do 16. srpna.

Ulice projde kompletní rekonstrukcí od výzkumného ústavu bramborářského až po obchvat. Náročné jsou práce v zatáčce, kudy vede most přes Cihlářský potok. „Most byl při inspekci čtyř desítek mostů na území města zařazen mezi ty nejhorší. Musel být postavený znovu,“ řekl Deníku starosta města Zbyněk Stejskal. Kdyby stačila pouhá oprava, mohl být most hotový daleko dřív a tím rychleji by skončila i uzavírka na Chotěbořské. Bez opravy by chatrný most ale byl v havarijním stavu brzy kompletně neprůjezdný. Podle místostarosty Libora Honzárka na rekonstrukci ulice a mostu město dlouho nemělo peníze. Teď opravy zaplatí z úspor, které skončily v rozpočtu města loni.

Stavební práce na Chotěbořské začaly po skončeném výběrovém řízení na dodavatele v nejbližším možném termínu letos v polovině března. Chotěbořská je pak jedna z nejvíce využívaných silnic spojující centrum města a severovýchodního obchvatu.