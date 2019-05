„Společným jmenovatelem je příroda sama,“ vysvětluje kurátor muzea Michal Rozhoň. I proto se pracovníci muzea rozhodli výstavu zasadit přímo do zámeckého parku.

„Přiblížíme přírodovědu stromu, jak roste ze semínka, jednotlivé druhy, budeme poznávat listy, vzorky dřev, ale také regionální výskyt stromů, jejich historii v našem městě, a to vše tak, aby poznání bylo hrou a zábavou,“ přiblížil prapůvodní námět výstavy Michal Rozhoň. Zároveň upozorňuje, že je to poslední muzejní sezona v zámku. Městské muzeum se totiž bude přesouvat do nových prostor.

Expozice Dřevo v rukách umělců hlavní motiv ideálně doplní. „Dřevo bývala základní surovina pro výrobu nářadí, nástrojů, v dopravě, ve stavebnictví, potřebovali jsme ho na topení. Jeho krásu ale dokázali ocenit i různí umělci - řezbář, truhláři a další, kteří vzali hmotu dřeva jako materiál ke sdělení své myšlenky, k probouzení krásy,“ popsal Michal Rozhoň.

Zmíněná výstava by měla přiblížit současnou tvorbu umělců, pracujících se dřevem, působících zejména v Chotěboři a okolí. Návštěvníci se budou moci seznámit s různými přístupy ke dřevu, technikami i obrazy. Výstava potrvá do 1. září.