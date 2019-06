„Co se týká samotné expozice, byla by tato budova určitě vyhovující a dostatečná. Budou nám ale asi chybět prostory na depozitáře. V současné době máme totiž ve sbírkových předmětech třicet tisíc exponátů, jako jsou obrazy nebo třeba knihy,“ informoval starosta Chotěboře Tomáš Škaryd.

Prostory pro depozitář muzea jsou zatím v řešení. „V současné době využíváme k tomuto účelu například kancelářské prostory na zimním stadionu. Nové místo budeme teprve hledat,“ prozradil Škaryd.

V budově staré pošty by ale mohlo v budoucnu najít zázemí nejen muzeum, ale i městské zastupitelstvo. „Rádi bychom tam zřídili i místnost pro zasedání zastupitelstva, kde bychom měli trvale nainstalované hlasovací zařízení. Byla by to taková multifunkční místnost se zázemím pro různé konference a přednášky,“ nastínil další možný vývoj starosta Škaryd.

Momentálně mají na radnici jen malou místnost pro zhruba třicet lidí, což je pro jednání zastupitelstva nevyhovující, a musí proto chodit jinam. „Na zasedání zastupitelstva chodíme do domu dětí a mládeže Junior, kde nám vždy musí vše připravit. Mimo jiné i zapojit hlasovací zařízení a co si budeme povídat, neustálým rozpojováním ty konektory trpí,“ přemítal Škaryd.

Nové prostory pro muzeum hledají zástupci města i kvůli určitým neshodám s majitelem zámku Janem Dobrzenským. „Pan Dobrzenský se zhruba před rokem rozhodl uzavřít zámecký park. Zdůvodňoval to tím, že chce mít větší soukromí a cítit se tam jako doma, což na jednu stranu samozřejmě chápu. Myslím si, že situace už dozrála tak, že nám nechce po roce 2021 prodloužit smlouvu. Je to takové postupné uzavírání tohoto prostoru pro veřejnost,“ zamyslel se Škaryd.

Právě kvůli zavření zahrady museli návštěvníci čekat na prohlídku dlouhé minuty. Z tohoto důvodu Rada města odsouhlasila přijmout ještě jednoho průvodce, aby se intervaly mezi jednotlivými prohlídkami zkrátily. „Návštěvníci, kteří přišli k bráně, museli vždy hodinu čekat, než bude probíhat další prohlídka. Časové limity byly po hodině,“ řekl starosta.

„To se nám samozřejmě nelíbilo, protože když tam někdo přišel patnáct minut po celé, tak musel tři čtvrtě hodiny čekat, aby si mohl prohlédnout expozici muzea. Nařídili jsme proto řediteli CEKUSu, že tyto intervaly musí zkrátit na polovinu, takže prohlídky nyní trvají každou půlhodinu. To musí řešit tak, že musí přijmout dalšího průvodce. Nově tak nebude jen jeden, ale dva,“ vysvětlil Škaryd.