Doprava kolem Chotěboře na Havlíčkobrodsku se brzy zkomplikuje. Na silnicích u dvou obcí začnou dvě náročné opravy. To znamená další objížďky. Práce začnou prvního července a skončí až posledního října.

Tak vypadal v zimě most u Libice nad Doubravou. | Foto: se souhlasem krajské správy a údržby silnic

Podle ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovana Necida se jedná o dva mosty. První z nich je v Klokočově, tam bude uzavřena silnice třetí třídy. „Objízdná trasa bude vedena přes obce Rušinov, Maleč, Jeřišno, Rostejn a Hoješín,“ informoval šéf krajských silničářů Radovan Necid.

Podobný scénář nastane také u obce Libice nad Doubravou. „Tady bude od prvního července do konce října kvůli opravě mostu u Libice nad Doubravou uzavřena silnice druhé třídy 344. Objízdná trasa vede z Chotěboře přes obce Nová Ves u Chotěboře, Víska, Maleč do Libice nad Doubravou,“ upřesnil Necid.

Podle silničářů byl most u Libice již dlouho v havarijním stavu, musel být dokonce provizorně podepřený. Že most na tom nebyl dobře, potvrdil místostarosta Libice Josef Pleskač. „Most opravu potřebuje. Uzavírka samozřejmě bude znamenat pro Libici a její obyvatele komplikace, ale do jaké míry, to zjistíme, až stavba začne,“ poznamenal. Podobná situace je i v Klokočově. „U nás měli most opravovat už loni. Je v havarijním stavu, ale nebyly na to peníze. Objížďky jsou značené, uvidíme, co bude dál,“ řekla Deníku starostka Hanka Zárubová.