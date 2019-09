Oslavy začnou už dnes, a to školní akademií, která se bude konat v místní Sokolovně. „Ráno budeme mít generálku a od pěti hodin pak děti předvedou, co umí. Pozvali jsme na akademii i bývalé ředitele školy, ale samozřejmě může přijít úplně kdokoliv,“ přiblížila ředitelka školy Zdenka Königsmarková.

Hlavní část programu je ale naplánovaná na neděli 29. září. „Od 9 do 17 hodin budeme mít den otevřených dveří, od 13 hodin kulturní program na náměstí a zároveň jsme si naplánovali setkání bývalých pracovníků školy. Pozvali jsme asi 70 lidí, tak uvidíme, kolik jich nakonec dorazí,“ prozradila Königsmarková.

Nebudou chybět ani významní hosté. „Přijedou starostové z obcí, odkud nám děti chodí, ředitelé spádových škol a v neposlední řadě naši významní absolventi. Z nich mohu jmenovat například průkopníka 3D tiskáren Josefa Průšu, bývalého reprezentanta ve volejbale Lubomíra Staňka, Hanu Benešovou, atletku, která také reprezentovala Českou republiku, nebo paní notářku Petru Slanařovou. Náš bývalý žák je i pan starosta Tomáš Škaryd a ředitel konkurenční základní školy Milan Janda,“ vyjmenovala Königsmarková.

Základní školu Buttulovu v současné době navštěvuje celkem 450 dětí. „Děti nám v poslední době výrazně přibyly. Celkem máme otevřených 20 tříd, z toho jednu třídu s alternativní výukou, kterou nyní navštěvuje 25 žáků,“ popsala Königsmarková, která na škole učí od roku 1985 a ředitelkou je od roku 2001.

Právě zmíněnou alternativní třídou pro první stupeň je chotěbořská základní škola jedinečná. „Je to třída, kde se učí v odděleních. Funguje v podstatě jako malotřídky na vesnicích a využívá prvky například waldsdorfské pedagogiky. Vznikla na přání rodičů a zájem o ni je poměrně velký. Kromě chotěbořských dětí ji navštěvují i děti z Malče nebo třeba ze Seče,“ vyzdvihla Königsmarková.

Škola je zajímavá i tím, že je to první školní budova, která byla postavena se záměrem, že se v ní bude učit. „První myšlenka, že se postaví škola, byla z roku 1865. Protože ale byla válka s Pruskem, tak to neprošlo a základní kámen se pokládal až 16. července 1867. Postavená byla za dva roky, na svatého Václava vysvěcená a začátkem října 1869 se v ní mohlo začít učit,“ vyložila ředitelka.

Velké úpravy čekaly školu po druhé světové válce. „Po osvobození tady totiž byl lazaret a stav interiérů byl žalostný. V padesátých letech následovalo vybudování výtahu na uhlí, protože se ještě topilo v kamnech, v roce 1970 vznikla přístavba a v roce 1994 se kompletně vyboural vnitřek budovy a celé se to tu přestavělo,“ vyprávěla Königsmarková.

Poslední úpravy jsou z roku 2014. „To jsme z evropských fondů přistavěli půdní vestavbu ve třetím patře. Vznikla tam hudebna, knihovna a ještě jedna učebna. Od té doby máme i osobní výtah a škola je tak z velké části bezbariérová,“ zavzpomínala ředitelka.

Tím ale plány na zvelebení školy nekončí. „Chtěli jsme si k narozeninám nadělit projekt na využití dešťové vody na splachování záchodů. Teď nám to bohužel nevyšlo, ale určitě ho zkusíme podat znovu,“ slíbila Königsmarková.

„A ještě máme záměr využití školního dvora pro výuku a po pobyt dětí. Chtěli bychom, aby tam mohli o přestávkách vyběhnout klidně i v bačkorách a užít si čerstvého vzduchu. Rádi bychom tam dali i bylinky a děti by tam měly svoji bylinkovou zahrádku,“ nastínila plány do budoucna Königsmarková.

A co by škole její ředitelka popřála do budoucna? „Aby měla dobré učitele a prima žáky, protože školu dělají lidé. Dům sice slaví, ale i kdyby byl sebelepší, tak by to bez lidí nešlo,“ dodala s úsměvem ředitelka školy.