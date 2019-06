Prvním městem nejen na Vysočině, ale i v celé České republice, které lidem tuto možnost nabídlo, byl Pelhřimov. „K realizaci Portálu občana vedly tři zásadní faktory. Zaprvé podpora vedení města v rozvoji informačních technologií v regionu, zadruhé dosažená elektronizace veřejné správy České republiky a zatřetí možnost získání finanční podpory,“ sdělila mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Pozadu nezůstala ani Chotěboř na Havlíčkobrodsku. „Chotěboř je dost napřed v e-guvermentu. Snažíme se jít naproti možnostem vyřizovat si spoustu věcí z domu, a proto jsme se rozhodli zřídit Portál občana i u nás,“ vysvětlil místostarosta Chotěboře David Šafránek.

Díky této internetové novince už lidé nemusí kvůli určitým záležitostem navštěvovat městský úřad. „V současné chvíli mohou občané přes náš portál například zaplatit komunální odpad, přihlásit psa nebo si třeba stáhnout některé formuláře, jako jsou například k povolování staveb, komunálnímu odpadu nebo třeba veřejnému prostranství. Těchto tiskopisů máme momentálně přístupných šest a dalších jednadvacet testujeme,“ prozradil informatik chotěbořského městského úřadu Jan Vlach.

Pelhřimovský portál je rozdělený na dvě části, a to veřejnou a neveřejnou. „Neveřejná část je určena pro přihlášené a ověřené uživatele, kterým poskytuje kromě přehledů především možnost aktivní komunikace s úřadem. Po přihlášení a ověření totožnosti má uživatel k dispozici vybrané informace z informačního systému města a rozsáhlé možnosti proaktivní komunikace s úřadem. Může zde kontrolovat své závazky vůči městu, platby, podávat žádosti, rezervovat termín a čas úředníka a řešit své životní situace, a to vše z pohodlí domova,“ přiblížila Unterfrancová.

Přihlášení do portálů je možné trojím způsobem. „Jednou z možností je přihlášení pomocí elektronické občanky nebo přes MojeID. A pak je tu možnost lokální registrace. To znamená, že si člověk dojde na podatelnu úřadu, tam si ověří jeho osobní údaje a posléze mu vygenerují heslo, které doporučujeme si doma změnit,“ vyjmenoval Vlach. „Je to aplikace, která má obrovský potenciál,“ dodal.

Aplikace si své příznivce ale teprve hledá. „Momentálně uživatele počítáme maximálně na desítky. Očekávali jsme větší zájem, ale je pravda, že portál funguje teprve pár měsíců, takže o něm spousta lidí zatím ani neví. Určitě plánujeme osvětovou kampaň,“ slíbil Šafránek.

„Služba Portál občana města Pelhřimov byla spuštěna počátkem roku 2019 a občané ji teprve začínají využívat. Na hodnocení je zatím ještě krátká doba, ale vytváření přihlašovacích účtů pomocí dostupných autorit uživatelských identit přibývá, v současnosti evidujeme 83 účtů. Co se týká přístupů anonymního přihlášení, tak jich evidujeme necelé tři tisíce. Dle ohlasů veřejnosti lze v kontextu postupující elektronizace veřejné správy konstatovat pozitivní hodnocení možnosti využití nabízených elektronických služeb na místní úrovni,“ podotkla Unterfrancová.