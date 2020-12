Po patnácti letech slibů se Chotěbořští konečně dočkají zhruba tříkilometrové cyklostezky směrem na Bílek. Městu se po několika různých peripetiích podařil zásadní krok, a to získání bývalé vojenské železniční vlečky do svého majetku. Když vše dobře půjde, za dva roky se po stezce mohou projet první sportovci.

Ilustrační foto - cyklostezka | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Aktuálně místo zaměřují geodeti. V lednu pak radní plánují vypsat veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci. „Hned, jak ji budeme mít, chceme zažádat o dotaci a bývalou vlečku změnit na cyklostezku. Předpokládám, že do dvou let by se mohlo stihnout vše včetně samotné výstavy,“ nastínil chotěbořský starosta Tomáš Škaryd a dodal, že celkové náklady odhaduje na deset milionů korun.