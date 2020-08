Hlavním cílem iniciátorů petice je udržet zelenou plochu na Koubku. „Nejen kvůli obyvatelům okolních domů, ale i klientům vznikajícího domova důchodců. Po novém roce se nastěhují na pozemek, který sousedí s loukou, a najednou by se za pár měsíců mohli ocitnout na staveništi, a posléze v podstatě na sídlišti. To je pro nás neakceptovatelné,“ přiblížila Polívková.

Vadí jim i způsob, jakým vedení města s občany komunikuje. „Existuje evropská úmluva o krajině, která je založená na tom, že veřejnost by měla být spolurozhodovatelem o těchto věcech. V Chotěboři se toto neděje a vše vzniká tak nějak potichu. My se jen snažíme najít cesty, aby nás konečně začal někdo brát vážně, a nestavěl nás před hotovou věc,“ pokrčila rameny Polívková.

„Zastupitelé schválili pořízení změny a teď se bude v dalším kole jednat o jejím schválení. Nevím, o čem by se mělo dál diskutovat,“ reagoval chotěbořský starosta Tomáš Škaryd.

Petici mohou lidé podepsat hned na několika místech. „Je to třeba pojišťovna Kooperativa, Zelená lékárna, čerpací stanice Adam, Kavárna Chotěboř. Petiční archy si vzali i čtyři lékaři do svých ordinací. Neustále se počet míst rozrůstá a lidé se nám sami nabízejí. A dokonce máme čtyři dámy, které obchází Chotěboř, a oslovují občany. To jsme vůbec nečekali,“ svěřila se Polívková.

Kromě toho existuje i její internetová podoba. „Ve středu tam bylo asi padesát podpisů. Další stovky jsou pak přímo na papíru,“ prozradila dále.

Na základě změny územního plánu by na Koubku měly vyrůst čtyřpatrové domy se zhruba 120 byty. Většina z nich o výměře třiadvacet metrů čtverečních.

Tuto stavbu i nadále starosta prosazuje. „Měly by dotvořit nově budovanou čtvrť v centru města. V současné době je k diskusi předložena vizualizace možné výstavby s návrhem velikosti a počtu bytů. Ta by v našem městě znamenala dostatečné množství bytů, dostupných pro všechny věkové kategorie, především pro mladé rodiny. Výstavba bytů je další priorita, kterou budu v jakékoliv formě v rámci rozvoje města vždy podporovat,“ komentoval rezolutně Škaryd.

„Žádná mladá rodina by podle mě v tomto bytě nechtěla bydlet. Snad jen lidé v zoufalé sociální nebo životní situaci. Jsem toho názoru, že se jedná o ubytovnu pro lékaře a sestry a ošetřovatelky ze zahraničí pro stavěný domov důchodců. Též by to mohla být ubytovna pro zahraniční pracovníky do místních závodů. Byty pro mladé rodiny jsou v Chotěboři zajisté potřebné, ale ne tyto. Ty potřebuje jen developer pro co nejvyšší zisk,“ zamyslel se Miroslav Maša.

Jako tichý protest se na Koubku objevila i bílá lavička s údaji, jak jednotliví zastupitelé hlasovali o změně územního plánu, stolečky, květináče s květinami a čáp Šotek na počest rodu Dobřenských. „Museli jsme je ale odstranit kvůli nepovolenému záboru, jinak by nám hrozila pokuta. Teď jsem žádala o pronajmutí části pozemků, takže čekáme, jak to dopadne, a jestli je tam budeme moci vrátit,“ dodala Polívková.

„Ten pozemek neměli pronajatý, a neměli na něj tudíž užívací právo. Není možné, aby si každý postavil na městský pozemek, co chce. Teď si paní Polívková podala žádost, kterou bude projednávat Rada města,“ vysvětlil na závěr Škaryd.