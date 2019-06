„V expozici nutrií budou vystavovat chovatelé z České republiky a ze Slovenska. Výstava bude pro veřejnost otevřena v sobotu 29. 6. od 13.00 do 18.00 hodin a v neděli 30. 6. od 8.00 do 17.00 hodin. Výstavu nutrií doporučujeme navštívit v sobotu, v neděli budou vystavovat jen místní chovatelé,“ informoval za výstavní výbor Zdeněk Dočekal.

Výstava se koná v chovatelském areálu pod sokolským hřištěm vedle skautské základny v Přibyslavi. Děti do 15 let mají vstup na výstavu zdarma. Nechybí ani tombola. Přibyslavští chovatelé drobného zvířectva se pyšní tradicí svého chovatelského spolku již od roku 1943. Od doby jeho založení již uplynulo více než 70 let. V řadách spolku už dávno nejsou ti, kteří u jeho zrodu stáli, ale jsou zde ještě pamětníci let dávno minulých, kteří dnes mohou srovnávat, jaké bylo chovatelství před třiceti či čtyřiceti lety.

„Mnohé se změnilo. Dnes již není nouze sehnat krmení pro svá zvířata, máme moderní chovatelská zařízení. Chovná zvířata jezdíme kupovat i do zemí, kam před léty nikdo z nás nesměl. Na tisk rodokmenů a pořádání výstav máme počítačové programy a pro prezentaci svého spolku využíváme internet," pochvalují si přibyslavští chovatelé.

Paradoxně bez ohledu na všechny vymoženosti, které moderní technika nabízí, řady chovatelů obecně v celé republice řídnou. Jen málo mladých má chuť se tomuto koníčku věnovat.