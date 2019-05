Svými úspěchy se na velké výstavě v Čechovce pochlubili chovatelé nejen z okresu Havlíčkův Brod, ale i z Kraje Vysočina. K vidění bylo 250 králíků, zhruba 160 holubů a stejný počet drůbeže. U rodičů s dětmi měla největší úspěch jehňata a zvláštní druh miniprasátek, která na výstavu přivezla mladičká chovatelka Kamila Zetková z Dolní Krupé. Vystavenou drůbež, holuby a králíky si případní zájemci mohli hned koupit.

Spolek chovatelů z Havlíčkova Brodu má v současné době 38 členů, většinou dospělých a seniorů. Mladých chovatelů je pouze šest. „Většinou se jedná o děti, které pocházejí z venkova a jejich rodiče se věnují zemědělství. Občas se objeví i nějaké děti z města, ale pak prozradí, že by jim rodiče asi zvíře nedovolili, protože bydlí v paneláku. V takovém případě je nám líto. Zvíře do paneláku na balkon nepatří, to je týrání,“ konstatoval předseda spolku Jan Bouma. Jak upřesnil, zkušení chovatelé si mladých kolegů váží a jsou rádi, že budou mít nástupce. Dětem do osmnácti let věku odpouští členské příspěvky. Hradí je za ně spolek. Chovatelé se scházejí v areálu U Vítů, který koupili od města. Nestarají se jen o sebe, ale pravidelně každý rok zajišťují líheň kuřat, která prodávají zájemcům za přijatelné ceny.

Jak vysvětlil předseda Jan Bouma, chovatelé přebývali v objektu starého kina Svět, ale ten se vrátil v restituci majiteli. Spolek chovatelů z Havlíčkova Brodu patří k nejstarším, ale zároveň i k nejúspěšnějším v okrese. Jezdí na různé přehlídky a výstavy v rámci okresu i kraje. Již šest let drží havlíčkobrodský spolek chovatelů první místo v krajské soutěži a chlubí se množstvím dalších cen a pohárů.