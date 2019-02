Havlíčkobrodsko – I ve světě chovatelů vládne móda. Kočka, pes či králíček patří mezi běžné domácí mazlíčky, ale přibývá lidí,kteří si přejí mít doma i jiné netradiční zvířátka. Třeba miniaturní prase, hada, pavouka, tak i, podle zkušeností Zbyška Karafiáta, ředitele záchranné stanice Pavlou u Ledče nad Sázavou, bodlinatého ježka.

„Ano, ježci se u nás dostávají čím dál více do módy,“ konstatoval Zbyšek Karafiát, ale jak hned vysvětlil, nejedná se ovšem o ježky volně žijící u nás v přírodě, ale o ježka bělobřichého. „Je vyšlechtěno několik desítek barevných variant tohoto druhu. Jsou klidní dají se lehce ochočit, nekoušou a nebrání se bodlinami. Pro spoustu pracovně vytížených lidí je příjemné to, že ježek den prospí a aktivní je k večeru,“ upřesnil Karafiát. Jak ale dodal, ani chov tak na první pohled krotkého a milého zvířátka není bez problémů. „Osobně bych, ale tyto ježky nechtěl chovat, protože stejně jako naši ježci je i tento ježek hmyzožravec. Co máme zkušenosti s chovem našich jsou to neuvěřitelná čuňata, která se musí každý den čistit a i tak jsou velmi cítit. Takže to doporučuji jen otrlých chovatelům,“ konstatoval Karafiát.