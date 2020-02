Chráněné bydlení Fokusu už pomáhá pět let

Je to už pět let, co Fokus Vysočina otevřel v Havlíčkobrodské ulici 5. května chráněné bydlení. Díky tomu desítky lidí, často dlouhodobě léčených na psychiatrii, dostaly s podporou Fokusu šanci na nový začátek života.

Lidé s duševním onemocněním žijí v moderních bytech zhruba ro a půl. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni