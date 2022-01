Co vás přimělo vstoupit do komunální politiky? Více méně náhoda. Kandidoval jsem do zastupitelstva za nezávislé a skončil na postu starosty. Pracoval jsem v minulosti pro obec Sobíňov jako brigádník. Vystudoval jsem původně zemědělskou školu, ale v zemědělství jsem nikdy nepracoval. V obci jsem začínal nejdřív jako řadový zaměstnanec na pozici údržbáře. Rozhodně to nebyly ztracené roky, měl jsem možnost poznat chod obce i její potřeby a to skutečně od základů.

Jak dlouho vedete obec?

Dvě volební období.

Když už jste se stal starostou, měl jste nějakou představu, co chcete udělat a změnit?

Měnit určitě ne. Spíš pokračovat v tom, co začal můj předchůdce. Sobíňov potřeboval kanalizaci, čističku, vodovod. Dneska má kanalizaci naprostá většina domů v obci. Dokonce se nám podařilo zavést vodu do osady Hlína, kde je jen třináct domů.

Co se vám za ta dvě volební období povedlo a kde ještě cítíte rezervy?

Podařilo se nám přestavět školu, je tam jedna nová třída, jídelna, kuchyně. Celá škola topí plynem. Máme moderní zázemí pro sportovce. Obsazené parcely. Získali jsme titul obec roku Kraje Vysočina, jsme známí v oblasti turistiky. A rezervy? Třeba musíme postavit novou hasičárnu, zajistit nové prostory pro knihovnu, přestavět budovu obecního úřadu.

Budete kandidovat i v podzimních volbách?

Ano. Chtěl bych dokončit, co jsem začal. Ale o pozici starosty se drát nebudu. Ať si lidi vyberou. Jestli se najde někdo jiný, kdo by to chtěl po mě převzít, má možnost. Jenže pravda je taková že na vesnici se na funkci starosty nestojí fronty. Někde dokonce zastupitelé licitují, komu funkci přidělit, protože o ní není zájem. Protože je to práce náročná, časově, psychicky a bohužel někdy i nevděčná. Starosta na vesnici nemůže odpracovat osm hodin v kanceláři a pak jít s klidem domů.

Když teď víte, co práce starosty obnáší, šel byste do toho znovu?

Asi ano, je to velká výzva. Jenže na druhé straně je to práce náročná na čas i stres. Musel jsem se hodně naučit, ale teď mám radost, že se mi to povedlo.