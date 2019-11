„Po představení partnerů letošního ročníku pIšQworek a po seznámení s pravidly se týmy pustily do hry ve skupinách. Skupině A jasně dominoval tým CHUPACABRA SQUAD, který svým soupeřům nedal šanci k vítězství. Spolu s nimi si vedl skvěle Bery Team. Týmy Piš a Škvor a Pacienti z lycea se s námi tak po skončení skupin rozloučily. Ze skupiny B se jako nejsilnější projevily týmy Hej Miško! a XoXo. Porazily své soupeře z týmu Křížci a Vlhouni a vybojovaly si cestu do play-off,“ popsala průběh soutěže Petra Plachá za Student Cyber Games, z. s.

Ve skupině C se spolu utkali Kolečkáři a Kolečka, čtveřici doplnily Pusinky a Holky z lycea. Den patřil kulatým tvarům, do play-off si cestu prokouleli Kolečkáři a Kolečka. Tříčlenná skupina D nabídla napínavý souboj mezi týmy MG, Mamraka a týmem Kolečka a křížky. Písmenko M mělo šťastný den, do pavouka postoupily týmy MG a Mamraka.

„Po krátké pauze se týmy pustily do play-off. Z prvního zápasu play-off se do dalšího souboje dostaly týmy CHUPACABRA SQUAD, Hej Miško!, Kolečkáři s.r.o. a MG. Napětí v místnosti by se dalo krájet. Do souboje o třetí a zároveň poslední postupové místo se dostal tým MG a jejich soupeřem se stali Kolečkáři s.r.o. U druhého stolu se spustila bitva o první místo mezi CHUPACABRA SQUAD a Hej Miško!,“ doplnila Plachá.

Pohár pro nejlepší pIQšworkový tým havlíčkobrodského okresu si nakonec odnesli zkušení matadoři z týmu CHUPACABRA SQUAD z pořadatelské školy. Druhé místo si vysloužil tým Hej Miško! z Gymnázia v Ledči nad Sázavou. Třetí postupové místo obsadili Kolečkáři s.r.o. také z pořadatelské školy. MG z Manažerské akademie v Jihlavě hrdě odcházeli s bramborovou medailí.