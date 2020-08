Na svých webových stránkách zprovoznila obec Pohled takzvaný Mapotyp. „Díky němu návštěvníci webu snadno zjistí informace z katastru nemovitostí. Kudy vedou hranice parcel, které pozemky jsou v majetku obce nebo státu,“ informoval starosta Milan Klement.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník/archiv

Mapotyp dokáže určit druhy pozemků, jejich čísla a výměry i popisná čísla budov. „Návštěvníci Mapotypu mají možnost nahlédnout jak do aktuálních ortofotomap, tak i do map mnohem starších a sledovat změny, kterými Pohled prošel,“ dodal starosta. Velmi snadné je i nahlížení do územního plánu obce. Plán ukáže, kudy v obci vede třeba vodovod.