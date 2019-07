Štěňata čip dostanou už při prvním očkování mezi třetím a šestým měsícem, starším psům se pod kůži vpíchne čip při pravidelném přeočkování. Například město Havlíčkův Brod v souladu s vyhláškou o místním poplatku ze psů, poskytuje jednorázovou úlevu ve výši 600 korun z roční sazby poplatku těm držitelům psů, kteří své zvíře nechají označit mikročipem a zaevidovat u správce místního poplatku.

Pokud je roční sazba poplatku nižší než 600 korun, dostane poplatník zbývající část úlevy v následujících letech. Nárok na úlevu má poplatník, který svého psa nechá očipovat do 31. prosince 2019 a oznámí to správci poplatku nejpozději do 15. ledna 2020. Na psy označené mikročipem od 1. ledna 2020 se úleva na místním poplatku již nevztahuje.