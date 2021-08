Původní rozpočet na čističku byl podle starosty Karla Krajíčka asi 49 milionů. Dneska víc než 70 a číslo poroste. „Když čistička stála necelých 50 milionů, nedostali jsme dotaci. Museli jsme předělat celý projekt. Dneska máme šanci při ceně víc než 70 milionů získat státní dotaci, o zbytku financí jednáme s bankou. Mohli bychom si vzít půjčku,“ nastínil starosta další vývoj. V jeho kanceláři se pomalu vrší stohy dokumentace s názvem čistička Leština. Do jedné skříně se už nevejde. Podle starosty se taková akce za jedno volební období zvládnout nedá.

Leština u Světlé

* První písemná zmínka: 1327

* Počet obyvatel: 538

Akce čistička se v obci vleče asi 13 let. Deník o ní psal několikrát. Bezesné noci z ní měl i bývalý starosta Jaromír Vadinský. Na pozemku v katastru Vrbice, který si obec vybrala pro stavbu, se objevil obří dluh deset milionů. Obec mohla požádat o bezúplatný převod, ale dluh musel někdo platit. Navíc dlužník, údajně majitel firmy Sázavolen, zmizel neznámo kam. „Zástavce inženýr Jiří Kopic je pro advokátní kancelář tak trochu záhadou. Poskytl nejen tuto nemovitou zástavu, ale zastavil i celou řadu dalších pozemků, otázka je, proč tyto pozemky zastavil a jaká k tomu měl dispoziční práva," konstatovala advokátka Kateřina Kerberová.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkZe stavby nebylo nic. Podle Vadinského obci vznikla obrovská škoda. Přišla o dotaci v řádech milionů.

Chtějí místní čističku? Co by si v obci přáli mít? „Nemám čas, nezlobte se,“ odpověděl například Jan Hamr z Vrbice. Sportovec Pavel Fiala by uvítal nějaké prostory, kde by se dalo cvičit v létě i v zimě. Kadeřnice Ludmila Šemíková je s životem v obci spokojená. „Myslím,že starosta pro obec dělá hodně, někdy i víc, než by musel,“ konstatovala. Co se týče čističky, tak chápe, že společenské změny se zastavit nedají a zákony se nezmění. „Samozřejmě stoupnou nám poplatky. To se některým lidem, hlavně těm starším, asi líbit nebude. Ale jinak to nejde,“ dodala. Podle starosty Krajíčka někteří lidé v Leštině čističce nefandí, ale obci hrozí, že když nebude mít čističku a kanalizaci, obyvatelé se za vývoz jímek nedoplatí. „Jedna cesta přijde i na tři tisíce. Navíc nám hygienici pravidelně kontrolují vodu. Kdyby se něco objevilo, neumím si to představit,“ dodal.

Město Habry

Město Habry.Zdroj: Deník / Saadouni ŠtěpánkaJen sedm kilometrů od obce leží město Habry. Mezi jeho historické památky patří barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1384. Dále zámek z roku 1718, který byl původně dvoupatrový a do roku 1992 byl využíván jako škola nebo starobylá radnice. Turisté mohou také navštívit návrší Táborec s opuštěným a zatopeným lomem, kde se roku 1422 utkal Žižka s vojskem Zikmundovým a v těchto místech se utábořil.

Nebo Březovou alej, chráněnou krajinnou oblast, vzdálenou dva kilometry západním směrem od města, kde se nachází i jeden z nejstarších židovských hřbitovů ze 17. století. Také se projít turistickou stezkou procházející lesem k památníku partyzánského hnutí v Leškovicích.

Město Golčův Jeníkov



Asi deset kilometrů od obce mohou turisté navštívit město Golčův Jeníkov. Do historie města se významně zapsal generál Martin Maxmilián, svobodný pán z Goltze. Nechal zde zbudovat Golčovu tvrz, nyní nejstarší část zámeckého areálu, radniční dům, loretánskou kapli a jezuitskou rezidenci. Dále zde objeví výletníci pěknou kuriozitu v kostele sv. Františka Serafínského, pod stropem je totiž zavěšená kost z velryby grónské, kterou si přivezl generál jako válečnou kořist.



Zájemci si také mohou prohlédnout zachovanou židovskou čtvrť s novorománskou synagogou, západně od centra najdou židovský hřbitov ze 16. století. V Golčově Jeníkově se narodila bývalá československá atletka, běžkyně na krátkých a středních tratích, která svými výkony patří mezi nejlepší sportovce historie, Jarmila Kratochvílová. Její jméno nese silniční běh na patnáct kilometrů, který se v Golčově Jeníkově každoročně pořádá od roku 1985.

Údolí řeky Doubravy.Zdroj: KČT Havlíčkův BrodNaučná stezka Údolí řeky Doubravy

Asi třicet kilometrů od obce najdou milovníci přírody naučnou stezku Údolí řeky Doubravy. Nachází se v Chráněné krajinné oblasti Železné hory a vede od Horního Sokolovce až k Bílku. Poučení na vycházce přinese naučná stezka dlouhá čtyři a půl kilometru.

Obsahuje jedenáct zastavení s informačními tabulemi. Procházka po stezce je středně náročná a vyrazit na ni mohou turisté po celý rok.

Park Budoucnost v Havlíčkově Brodě.Zdroj: Deník/Jaroslav LoskotHavlíčkův Brod



Zhruba pětadvacet kilometrů od obce mohou turisté navštívit okresní město Havlíčkův Brod. Mohou se projít malebným historickým centrum, které doplňují četné památky, kostely a zbytky hradeb. O kousek dál od středu města najdou milovníci procházek park Budoucnost s několika rybníky, vodopádem a řadou vycházkových cest. Parkem prochází okružní naučná stezka a navazuje na něj síť cyklostezek.