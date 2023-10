Jak vysvětlil Deníku předseda představenstva firmy Pavel Policar, bioplyn v čističce vznikal už dávno. Nová technologie ale umožňuje upravit ho do podoby, která je vysoce kvalitní. „Rozhodně se vyrovná takzvanému norskému plynu. Troufám si říci, že je o něco kvalitnější, protože je to super čistá zelená technologie,“ zdůraznil. Perknov je první v republice, který tuto technologii má a plně ji využívá.

Čistírna v Perknově už dodává svůj zelený plyn do běžné energetické sítě. Drahá technologická soustava, která umožňuje provádět úpravu plynu uvolněného z kalů přišla Vak skoro na padesát milionů korun. Podle Policara na to společnost získala evropské dotace. Systém dovede ze zpracovaných surovin pomocí membránové separace odstranit škodliviny, jako například amoniak. Ovšem než jde zelený plyn do sítě, musí mu soustava dodat patřičný pach. Díky němu je pak možné v plynových rozvodech poznat, když plyn z potrubí uniká.

Topit zeleně vypadá zajímavě. „Je to dneska hit, ale obávám se, jestli by to běžná domácnost dokázala zaplatit,“ poznamenal Martin Pospíchal z Havlíčkova Brodu.

Představa, že Havlíčkův Brod má díky moderní technologii vystaráno a městské domy budou topit jen zeleným plynem je poněkud mylná.

„Zeleným bioplynem netopíme. Pokud vím, tak ten plyn posílá, přesněji prodává VAK přímo do plynovodní sítě,“ sdělil Deníku Miroslav Sommer, jednatel společnosti Teplo HB . Jak vysvětlil, pokud by chtěl Brod vytápět městské byty jen zeleným plynem, bylo by to obrovsky složité. Navíc čistírna je majetek VAKu. Město Havlíčkův Brod je jen jedním z mnoha akcionářů společnosti.

Podle jednatele VAKu Pavla Policara proudí zelený plyn z Perknova už do běžné distribuční sítě a je obchodovatelný úplně stejně jako běžný plyn například z Norska. Kdo má zájem, může zelený plyn odebírat. „Kolik stojí kubík zeleného plynu? Platba se řídí zákonem energetické burzy, ceny se rychle mění. Ale tento super čistý plyn je honorovaný takzvanými zelenými bonusy. Nakonec to může být pro odběratele i ekonomicky zajímavé,“ poznamenal.

Vodohospodáři získávají zelený plyn v kvalitě pro distribuční síť z vyhnívání čistírenského kalu, pomocí technologie membránové separace, kterou dodala společnost Prodeval. Plyn před vstupem do distribuce projde podle Policara kontrolou. To aby všechny jeho parametry odpovídaly potřebným normám. Jeho kvalitu a množství sleduje dispečink online.

Zelený plyn, jaký vyrábí v Perknově, by podle Policara mohl v Česku do roku 2030 nahradit deset až patnáct procent spotřeby zemního plynu. V Česku je přes 550 bioplynových stanic, které mohou vyrábět stejný zelený plyn.

Havlíčkův Brod je pátou výrobnou, která dodává zelený plyn do distribuční soustavy. „Posiluje energetickou nezávislost České republiky a jde ruku v ruce s podporou udržitelné ekonomiky, jejíž principy jako největší český distributor plynu rozvíjíme,“ řekl Ivo Jirovský ze společnosti GasNet, který má připojování výroben plynu na starosti.

Na celém svém distribučním území GasNet měsíčně vtláčí až 230 tisíc kubíků zeleného plynu. S tímto obnovitelným plynem začal jako první distributor v Česku už v roce 2019, kdy ke své soustavě připojil bioplynovou stanici v Rapotíně na severní Moravě.

Loni se k ní přidaly stanice v Litomyšli ve východních Čechách a v Horní Suché na Karvinsku. Letos začala zelený plyn kromě Havlíčkova Brodu dodávat do sítě ještě bioplynka v Mladé Boleslavi.

