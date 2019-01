Havlíčkův Brod - Dlužíte, kam se podíváte a přitom nekomunikujete dostatečně se svými věřiteli?

Exekuce. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Vraný

Nereagujete na jejich upomínky? Nevyzvedáváte si z různých důvodů poštu? Dokonce neřešíte své dluhy ani poté, co o povinnosti zaplatit rozhodl soud? Pak máte nakročeno k exekuci.

Pokud řádně neplníte své závazky, začne věřitel dluh vymáhat. S největší pravděpodobností za pomoci exekutora. Exekuce je nucená realizace pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného exekučního titulu, v případě, že dlužník dobrovolně nesplní povinnost vůči věřiteli. Většina klientů do poradny přijde s tím, že za celou dobu neobdrželi jedinou upomínku ani nic od soudu, tak jak je možné, že je na ně nyní vedena exekuce.

Nepřichází náhle

Než dojde k exekuci, musí se věřitel nejdříve obrátit na soud, na rozhodčí soud atd. a v ruce držet tzv. exekuční titul. Ve většině případů je exekučním titulem rozhodnutí soudu o povinnosti dlužníka zaplatit dlužnou částku. Dále je to rozhodnutí orgánu státní správy, rozhodčí nálezy, exekutorské či notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti.

Jakmile má věřitel v ruce exekuční titul, může si podat návrh na nařízení exekuce, a to k exekutorovi, kterého si sám vybere. Když je exekutor pověřen provedením exekuce, nejprve si zjistí majetkové a výdělkové poměry dlužníka. Podle toho pak exekutor volí způsob exekuce, přičemž může zvolit i více způsobů najednou. Nejčastějšími způsoby exekuce jsou srážky ze mzdy a jiných příjmů – v tomto případě je dlužníkovi vyplácena jen část jeho mzdy, důchodu či jiného příjmu, je mu ponechána tzv. nezabavitelná částka s ohledem na počet vyživovaných osob a také na to, zda jde o přednostní (výživné, zdravotní pojištění atd.) či nepřednostní pohledávku (úvěry). Od roku 2013 bude možné provádět srážky i z příjmů druhého manžela. Na to je potřeba upozornit, jelikož se to bude týkat mnoha manželek a manželů. Tímto nešťastným ustanovením se zhorší životní úroveň mnoha rodin. Naši zákonodárci totiž nedomysleli, že druhý z manželů (pokud mu to ten druhý z jakéhokoliv důvodu neřekne), nemá šanci zjistit, že se jeho manžel zadlužuje. Banky ani jiné společnosti mu tuto informaci neposkytnou, respektive ani nemohou poskytnout. Argumenty, že máme znát svého manžela, jsou z části pravdivé, ale je potřeba vždy posuzovat situaci v kontextu.

Ano, měli bychom co nejlépe vědět, s kým žijeme, ale ruku na srdce, kdo nikdy neudělal chybu. Dalším ze způsobů exekuce je přikázání pohledávky – např. z účtu u peněžního ústavu, vymáhaná částka se spolu s náklady exekuce odepíše z účtu ve prospěch věřitele, banka částku převede na účet pověřeného exekutorského úřadu. 1 x je možné požádat banku o vyplacení částky do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce (6 820 Kč). I zde bude od roku 2013 změna. Nově bude moci zablokovat exekutor i účet manžela. Pokud na účet chodí manželovi mzda, důchod atd. může se stát, že zůstane rodina měsíc i více bez finančních prostředků, kromě výše zmiňovaného minima. Upozorňujeme manželky a manžele dlužníků, aby si co nejdříve dohodli u plátce příjmů jiný způsob výplaty mzdy, důchodu atd. Mohou tak předejít mnoha problémům. Přikázáním pohledávky lze pak zabavit i např. stavební spoření. Známými způsoby provedení exekuce je také prodej movitých věcí. Věci jsou sepsány do soupisu a následně prodány v dražbě.

Zákon definuje věci, které dlužníkovi není možné zabavit (běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby, věci sloužící k podnikání, hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku ŽMJ (6.820 Kč). Prodej nemovitých věcí – v tomto případě bude pro uspokojení dluhu prodána v dražbě nemovitost dlužníka, nebo jeho podíl na této nemovitosti. Na jednotlivé způsoby exekuce vždy vystaví exekutor exekuční příkaz. Exekutor má při výkonu exekuce poměrně široké pravomoci. Má právo si o dlužníkovi zjišťovat informace u různých institucí, může dlužníkovi zablokovat účty, omezit možnost dlužníka jakkoli nakládat se svým majetkem, může vstoupit do bytu dlužníka i v jeho nepřítomnosti, může dokonce vstoupit i do jiných prostor než do dlužníkova bytu, pokud se domnívá, že tam dlužník má svůj majetek.

Nic není zadarmo

Dojde-li k nařízení exekuce, má dlužník povinnost uhradit kromě dlužné částky a úroků z prodlení také náklady exekuce (odměna exekutora a náhrada hotových výdajů + DPH) spolu s náklady předchozích řízení. Nenechte své dluhy dojít do exekuce, nedoplatíte se!

Nic nedlužíte a byl zabaven váš majetek, pak je tu pro vás naše další téma „Exekuce a práva třetích osob".

Tento článek vznikl v rámci projektu Neznalost zákona neomlouvá, aneb Zatočte s dluhy. Tato činnost je podporována městem Havlíčkův Brod.

Autor: Soňa Valová