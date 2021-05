Jak dlouho jste v obci starostou?

Starostou jsem sedmým rokem. Před tím jsem byl místostarostou a ještě před tím zastupitel. Takže v obecní samosprávě pracuji už 19 let.

Jaké plány jste měl v den nástupu do úřadu?

Moje plány odpovídají tomu, co se nám podařilo uskutečnit. Nové chodníky, opravy silnic. Opravu mateřské školy, kterou jsme nakonec museli rozšířit. Základní škola prošla velkou rekonstrukcí, otevřeli jsme ji před třemi týdny.

Co chystáte na nejbližší období?

Opravu hostince U Muchů. Koupili jsme ho od majitele v roce 2018, pak hostinec nějaký čas provozovala obec. Poslední akcí byl Den žen. Rekonstrukce bude stát desítky milionů. Název samozřejmě zachováme. Pro nás je to kus historie. Doufáme, že se nám podaří hostinec otevřít v roce 2026, kdy Dolní Město oslaví 800 let.

Z čeho máte za těch sedm let největší radost?

Jsem rád že se nám podařilo získat pro obec hodně dotací od státu. Máme dokonce dvě čističky odpadních vod, kanalizaci a nový vodojem. Chystáme další parcely.

Co vám naopak přidělává vrásky?

Tak mohl bych si třeba stěžovat, co všechno musíme vylepšit a opravit. Ale mě dělá radost, když se v obci něco upravuje a vylepšuje. Jsem profesí stavař. Ale co mi dělá starosti, že kvůli covidu ustal veškerý společenský a kulturní život v obci, který byl skutečně bohatý. Máme tu hned několik aktivních spolků. Přál bych si, aby škola fungovala v normálním režimu, protože u počítače se děti moc nenaučí.

Někteří starostové si stěžují na přebujelou administrativu a dohady s vyššími úřady, vy takové starosti nemáte?

Když o tom mluvíte, tak jeden z problémů je, že Dolní Město a okolí spadá pod pravomoc hned tří stavebních úřadů. A ty se nějak nemohou shodnout v okamžiku, kdy se u stavby jedná o takzvaný požadavek na vzhled. A to se děje poslední tři roky. To, co postavíte na Lipnici bez problémů, u nás nebo v Kejžlici stavební úřad neschválí. A naopak. Nepřipadá mi to normální.