Co si zvolíme, to budeme mít, říká nejslavnější český vězeň

Havlíčkův Brod – Pane Kajínku, mohu se s vámi vyfotografovat? Jak se z vězně stane celebrita? V roli spisovatele se představil na 27. Podzimním knižním veletrhu nejslavnější český vězeň Jiří Kajínek.

Jiří Kajínek.Foto: Deník / Saadouni Štěpánka

Zástupu fanoušků podepsal svoji knihu Můj život bez mříží. Většina jeho příznivců žádala společné foto, Kajínek obdržel i několik pozvání na besedy, například do města Polná. Ve své knize Jiří Kajínek vypráví o svém životě, pootvírá dvířka tajemství svého umění práce s planžetou, s jejíž pomocí dokázal otevřít každý zámek, čehož následně „úspěšně“ využíval…

Podělí se i o několik příběhů a zajímavostí z bytů a domů, které v minulosti jako nezvaný host navštívil. Za svou „profesi“ zloděje se Jiří Kajínek už mnohokrát omluvil, a to jak v obecné rovině, tak v mnoha případech i přímo konkrétním poškozeným lidem. Za toto své nezákonné počínání vždy přijal přiměřený trest, který následoval. Ve své knize vysvětluje, proč se ale odmítá smířit s trestem za vraždy, které nespáchal. Knihu s ním sepsali lidé z nakladatelství Fragment při návštěvách ve vězení.

Jak nejslavnější český vězeň prohlásil, také on řádně plní svoji občanskou povinnost. „Volit jsem byl v pátek v místě trvalého bydliště, to je v Praze. Volil jsem pravidelně i ve vězení. Každé volby jsou důležité, ale nemyslím, že tyto jsou nějak extra výjimečné,“ konstatoval Kajínek.

Jak dodal, měl vybráno už dlouho předem. „Co si zvolíme, to budeme mít. Volím Františka Ringo Čecha. Je to můj velký kamarád a chlap s obrovským srcem. Je to skvělý člověk, i když si hraje na šoumena, myslí to upřímně, takže věřím, že by v politice jako člověk nezklamal,“ zdůraznil Kajínek. Kniha Můj život bez mříží nemá být poslední. Jak bývalý vězeň – spisovatel na autogramiádách slibuje, druhá kniha prý bude mnohem otevřenější, bude o policistech, soudcích, státních zástupcích, všech lidech v jeho případu, vězeňské službě, generálním ředitelství a podobně i s celými jmény.