/VIDEO/ Rozhodně nic pro dietáře. Čokoládu nejvyšší kvality a další sladké dobroty mohou zájemci ochutnat návštěvníci Čokoládového festivalu. Koná se v prostorách kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě až do soboty.

Nic pro dietáře. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Čokoládové speciality ve všech podobách přivezl do Brodu Francouz Chris Delattre a jeho agentura ChrisEvents. „Festival čokolády pořádáme po celé republice. Začínáme v září, poslední akce je na jaře příštího roku,“ říká Chris, který organizuje Čokoládový Festival od roku 2012. „Od té doby jsme navštívili snad všechna větší města. Zorganizovali jsme více než sto dvacet festivalů. Čokoládový Festival se stal největší sladkou akcí v zemi,“ zdůrazňuje Francouz, který žije v Česku už víc než dvacet let. Jak přiznává, není vyučený kuchař ani cukrář, jenom má rád kvalitní čokoládu. „Ovšem začínal jsem jako většina lidí. Nákupem čokolády v supermarketu, ale pak jsem se potkal s lidmi, kteří mi vysvětlili, co je to pravá a kvalitní čokoláda,“ říká.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

V Havlíčkově Brodě je od čtvrtka 28. září do neděle 30 září v areálu KD Ostrov k vidění i k ochutnání luxusní čokoláda v mnoha podobách, včetně čokoládového piva a vína. Festivalu se účastní pětatřicet výrobců dobrot nejenom domácích. Svůj stánek tu mají italští cukráři, stejně jako kuchaři z Gruzie.

Návštěvníci se ale musejí na festivalu čokolády smířit s poněkud vyššími cenami, než jsou zvyklí. Jedna malá pralinka za třicet korun Zdenu Čejkovou trochu překvapila, ale nakonec si odnesla celou krabičku. „Dám to mamince jako dárek. Vynikající chuť. Na čokoládovém festivalu jsem nikdy nebyla. Jsem příjemně překvapená. Pro dietáře to tady není, ale říkám si proč ne. Jednou za čas,“ dodává s úsměvem. Vyšší ceny jsou u kvalitní čokolády ale běžná věc. Podle Chrise Delattera kvalita zkrátka něco stojí.

Lékaři z Brodu nepoznali prasklou lebku u pacienta. Soud je zprostil viny

Jana Pavlůsková přijela na festival ze severní Moravy. Povoláním právnička, dneska výrobce originálních marmelád. „S výrobou marmelád jsem začala, abych se odreagovala od náročného povolání a občas nepříjemného setkání s lidmi,“ vysvětluje usměvavá blondýnka. Časem se z koníčka stal superkůň. Jana Pavlůsková už nevyrábí marmelády jen pro kamarády, ale navštěvuje i různé akce jako čokofest. „Nevyrábím marmelády běžného typu. To si může každý uvařit doma. Zkouším různé neobvyklé kombinace,“ upřesňuje a nabízí k ochutnání malinovou marmeládu s chilli, rybízovou s ginem nebo hrušku s pepřem.

Kdo nemá chuť na sladké, může na čokoládovém festivalu ochutnat i africké speciality. Vaří je Sonny z Konga. „Máme restauraci v ZOO v Hradci Králové. Vaříme speciality podle afrických receptů. Koblížky s kokosem, plněné taštičky, jídlo z manioku,“ říká a dává nahlédnout pod pokličky. Sonny přiletěl do Česka před dvaceti lety a nejhorší bylo zvyknout si na naši zimu. Líbí se mu Čechy, český humor i naše speciality. Nejraději má vepřo knedlo, zelo.