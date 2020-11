Největším zásahem do života za mřížemi je pro odsouzené omezení návštěv. S vnějším světem tak mohou nově komunikovat přes Skype.

„Na zrušení návštěv reagovaly odsouzené ženy klidně. Protože návštěvy před jejich samotným zrušením konaly za protiepidemických opatření a v omezeném počtu lidí, odsouzené ženy více využívaly možnost návštěvy pomocí Skype hovoru než klasickou fyzickou návštěvu. Proto pro ně zrušení návštěv nepřestavovalo nijak výraznou změnu,“ popsala mluvčí ženské věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku Jana Rajdlová.

Podobně jsou na tom i odsouzení v mužské věznici v Rapoticích na Třebíčsku. I tam je klid.

„Zákaz návštěv byl již na jaře, odsouzené tedy příliš nepřekvapil. Jako kompenzaci mají možnost kromě skypové komunikace i déle telefonovat,“ konstatoval mluvčí věznice a speciální pedagog Roman Čech.

Věznice též museli přizpůsobit současným podmínkám i chod věznic. Odsouzení v Rapoticích mají například přístup ke sdělovacím prostředkům a mají informace od zaměstnanců, takže o situaci v civilním prostředí podle Roman Čecha vědí, opatření ve věznici přijímají a dodržují.

„Věznice funguje v režimu protiepidemických opatření, abychom snížili riziko případné nákazy. Jedná se o povinnost nosit roušky, po věznici jsou rozmístěny desinfekce na ruce a všem vstupujícím osobám je měřena teplota bezdotykovým teploměrem, tato opatření platí ve světelské věznici již od jara,“ popsala Rajdlová. Dále například museli minimalizovat osobní kontakty mezi zaměstnanci, kteří ke vzájemné komunikaci mnohem více využívají formy online komunikace.

Epidemickým opatřením se musí přizpůsobit i eskorty do nemocničních zařízení. Ty nebyly nijak výrazně omezeny a odsouzení jsou na vyšetření odváženy podle potřeb.

Počty pozitivně testovaných na Covid – 19 jednotlivé věznice nesdělují. Vězeňská služba ČR (VS) uvádí pouze celková čísla. Podle aktuálního vyjádření mluvčí VS Petry Kučerové bylo do středy 11. listopadu na koronavirus pozitivně testováno z celkového počtu téměř 19 800 vězněných lidí (vazba i trest) 108 lidí.

„Počet zaměstnanců se pohybuje okolo jedenácti tisíc z toho okolo sedmi tisíc příslušníků, nemocných je 509,“ upřesnila Petra Kučerová.