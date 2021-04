Podle knížky se to nenaučím, povzdechl si Jiří Beránek z Havlíčkova Brodu, který chodil se svým německým ovčákem na pravidelný trénink. Kvůli covidu a zákazu shromažďování se odborný výcvik psů na cvičištích nekoná.

Podle kynologa Jiřího Dvořáka z Polné otevření cvičišť brání nařízení vlády. „Konkrétně zákaz volného pohybu osob a jejich shromažďování v počtu více než 2 osoby dle rizikového stupně 5,“ informoval Dvořák. Jak dodal, členové spolku mohou prostory klubu využívat jen jednotlivě s respektem k zákazu shromažďování.

To potvrdil i šéf městské policie Chotěboř Jiří Novotný. „Zákaz shromažďování a omezení počtu osob na dvě platí i pro všechny zájmové spolky. Tedy i kynology. Výjimkou jsou složky zajišťující bezpečnost státu. Například výcvik policejních psů,“ vysvětlil.

Takže na cvičišti se může potkat podle Novotného oficiálně jen cvičitel a jeden pejskař na bezpečnou vzdálenost. „Jestli se někde konají výcviky většího počtu psů, tak tam klub porušuje zákon. Nebo si myslí, že našel nějakou kličku, ale je otázka, kdy bude průšvih a skončí to policejním zákrokem,“ konstatoval Novotný.

To potvrdila i kynoložka Petra Vetchá z Kynologického klubu Nové Dvory Třebíč. „Zákaz volného pohybu a shromažďování mluví jasně. Jestli se ale na cvičišti sejdou pejskaři sami ve větším počtu a sami trénují, to je jejich riziko. Oficiálně pod hlavičkou kynologického klubu se tréninky konat podle zákona nesmějí,“ zdůraznila.

Podle Vladimíra Žáčka předsedy Českého kynologického svazu Havlíčkův Brod je zrušení výcviku pro chovatele do budoucna problém. „Každý pes, zvlášť mladý, bez rozdílu rasy potřebuje výcvik základní poslušnosti. Jinak přeroste pánovi přes hlavu. Mladý pes potřebuje mít kontakt s ostatními psy. Jinak se neumí mezi psy zařadit a může se z něj stát agresivní jedinec,“ vysvětlil kynolog.

V parku hejno lidí

Zrušit veškeré aktivity musel i Kynologický klub Jihlava. „Zrušili jsme sportovní kynologii, výcvik agility i výstavy. A to všechno podle nařízení vlády a zákazu shromažďování. Na cvičišti jsou pejskaři několik metrů od sebe, přitom o pár ulic dál je v parku hejno lidí, jeden vedle druhého bez roušek,“ popsal situaci předseda spolku Tomáš Rychetský.

Pejskaři na cvičiště sice zajít mohou, ale jen sami na individuální trénink. „Se psy je to ale jako s dětmi. Když je nemůžete poslat do školy a necháte je růst jak dříví v lese, je to problém. Protože ne každý má pejskařinu v krvi a podle knížek se to naučit nedá,“ konstatoval kynolog.

Jak Rychetský dodal, vedl kynologický klub i psí školu pro děti. „Chodilo k nám tak dvacet dětí. Ty teď asi sedí doma u počítače. Ztratí o psa zájem a spolehnou se, že jejich kamaráda vyvenčí maminka nebo tatínek,“ povzdechl si.

Když pes majitele omrzí nebo mu přeroste přes hlavu, může to podle kynologů vést k rozhodnutí se psa zbavit. Toho se obává Jiří Dvořák z psího útulku v Polné. „Až skončí koronavirová omezení, začne se nám útulek asi plnit opuštěnými psy, co rodina nechce. Protože v době zákazů nemohli psa vycvičit a socializovat. Takže se z něj stal postrach okolí,“ vysvětlil kynolog.