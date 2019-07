Letošní účast milovníků silných strojů je prý rekordní. „Účastní se téměř devět desítek lidí na osmdesáti motorkách. Z tohoto počtu je sedmnáct žen. Některé jedou jako batůžek za chlapem, ale některé jedou na vlastních motorkách,“ vyzdvihl hlavní organizátor akce Miroslav Matuška.

Velký počet účastníků svědčí i o oblíbenosti celého výletu. „Akce se živelně rozrůstá. Většina lidí jezdí opakovaně a k nim se navíc přidávají další a další. Nejsou to jen členové našeho klubu, ale i několika dalších, a musím říct, že zájem je opravdu velký,“ pochvaloval si Kamil Bernard, ředitel klubu HOG Chapter Praha, který sdružuje majitele motorek značky Harley Davidson a který stojí za vznikem této akce.

Na podobnou výpravu se motorkáři vydali už počtvrté. Vůbec poprvé však vyjedou i do okolních států. „Původně se tato akce jmenovala 1000 mil kolem Česka, kdy jsme objížděli republiku co nejblíž hranicím. Jezdilo s námi ale hodně kluků ze slovenských klubů, tak jsme to letos pojali jako 1000 mil československých,“ vysvětlil Bernard s tím, že většina trasy vede po silnicích druhé a třetí třídy.

To, že milovníci silných strojů začínali v Havlíčkově Brodě, nebylo náhodou. Rozhodli se tady startovat proto, že nedaleká obec Číhošť je geografickým středem České republiky. Včera odpoledne dojeli do polského Rybniku, dnes je čeká polský Nowy Sącz, zítra slovenské Košice a trasu pak zakončí v neděli v Bratislavě. Celkem ujedou přes 1 700 kilometrů.

A co je během těchto čtyř dnů čeká? „Super jízda s kamarády na motorkách po neobvyklých trasách a zajímavých místech, kam se jen tak někdo nepodívá. Večer pak plánujeme divoké pařby, soutěže a program plný překvapení ve stylu pravé motorkářské zábavy,“ odpověděl ještě před startem další z organizátorů Jiří Jurka.