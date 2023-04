Cyklomyčku a servisní stojan jízdních kol si přejí cyklisté v Chotěboři. Mohou pro ně letos hlasovat v participativním rozpočtu města. Myčka i se servisním stojanem by mohla stát poblíž chotěbořské střelnice, kde už je plánovaná speciální dráha pro horská kola.

Cyklomyčka na Vysočině, ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Singr

Když si chce cyklista v Chotěboři po projížďce kolo umýt, tak jedině doma na zahradě hadicí. Když nemá zahradu, tak kyblíkem a hadrem někde na ulici. „Tady ve městě nemáte možnost si kolo umýt. Myčky na auta se na kolo nehodí,“ řekl Deníku Zdeněk Novotný z Chotěboře. Jak dodal, v některých městech cyklomyčky a servisní stojany pro kola už jsou.

Zdeněk Novotný není se svým přáním sám. Jak upřesnil, někteří místní cyklisté se spojili a projekt cyklomyčky se rozhodli zařadit do takzvaného participativního rozpočtu města. Podle Novotného to není samoúčelné přání z rozmaru. „Myslím, že cyklomyčku by uvítali jak lidé v Chotěboři, tak turisté. V létě jich jezdí do Chotěboře tisíce. Mají s sebou kola. Cyklistika je módní záležitost,“ konstatoval Novotný.

Mytí bez chemie a zdarma. V Jihlavě funguje cyklomyčka, jako jediná v republice

Cyklomyčka nabízí možnost rychle si kolo umýt. Servisní stojan pomůže cyklistovi zvládnout jednoduché opravy. Nemusí s sebou neustále vozit nářadí. Myčka musí mít připojení ke zdroji vody, vyřešený odpad a připojení na elektřinu.

Jedna taková myčka už slouží cyklistům ve sportovně relaxačním centru Český mlýn v Jihlavě. Přestože voda něco stojí, mytí kola je zdarma. „Samozavírací ventil pustí vodu vždy zhruba na čtvrt minuty, cyklisté mají k dispozici i kartáč. Je důležité si vodu nestříkat do středového složení, do nábojů a ideálně ani do hlavového složení. Důležité je, že se na cyklomyčce nesmí používat žádné saponáty ani jiná chemie,“ popsal činnost myčky mechanik z jihlavského servisu Pavel Roupec. V Jihlavě se myčky kol lidé dočkali i na základě iniciativy tamního cyklisty Jana Bakuse.

V Chotěboři stačí, když co nejvíc tamních obyvatel bude pro cyklomyčku hlasovat v participativním rozpočtu. Pak je šance, že ji město nechá postavit. „Město spustilo participativní rozpočet pilotně v roce 2020 s cílem zapojit veřejnost do spolurozhodování o využití části městského rozpočtu určené na rozvoj města. Pro rok 2023 je pro projekty občanů v rozpočtu vyčleněná částka půl milionu korun,“ informoval starosta Ondřej Kozub. V současné době se v návrhu participativního rozpočtu v Chotěboři sešly dva projekty, cyklomyčka a hřiště na discgolf. Kdo získá nejvíc hlasů, zvítězí.