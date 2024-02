Už loni podnikla radnice podle mluvčí úřadu Aleny Doležalové první kroky k vybudování cyklostezky. Nechala zpevnit polní cesty z Okrouhlice do Klanečné. Letos bude stavba pokračovat směrem od Klanečné k Veselici u Perknova a dál na Havlíčkův Brod.

Radnice počítá i s navazováním dalších částí. I tady má už stavební povolení v kapse. Je to podle Beneše trasa směrem na Horní Pašíkov. Od Horního Papšíkova povede trasa přes bývalý železniční most a napojí se i na trasu vedoucí u letiště do Šmolov. „Propojí se tak Havlíčkův Brod s Okrouhlicí,“ doplnil Beneš.

Se starosty okolních obcí radnice v Brodě plánuje prodloužení trasy do Světlé nad Sázavou a možná až na Stvořidla u Ledče nad Sázavou. Tyto další trasy jsou podle brodské radnice v jednání, protože záleží i na přístupu okolních obcí. V plánu je podle Beneše i další trasa do Herlif a Termesiv. Na ně radnice připravuje projekt.

Podle příznivců cyklistiky trasa do Herlif už v určité podobě existuje v polích podle Mírové ulice.

Cyklostezky už dávno neslouží jen sportovcům na kolech. Stále častěji je na Havlíčkobrodsku využívají pěší turisté, například od Světlé nad Sázavou do Mrzkovic nebo kolem Ždírce nad Doubravou.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Milan Liška z Havlíčkova Brodu je aktivní pěší turista a chůzi po cyklostezkách využívá rád.

„Vyhnu se tak rušným silnicím,“ vysvětlil Deníku s tím, že dávno pryč je doba, kdy se pěší turista mohl bez obav podle silnice pohybovat. „Provoz a silnicích houstne, roste bezohlednost řidičů. Přiznám se, že se někdy už bojím kolem silnice jít a i když má bundu s bezpečnostním pruhem,“ povzdechl si.