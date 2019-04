Podle místostarosty Přibyslavi Michaela Omese (KDÚ-ČSL) je cyklostezka vedoucí po trase bývalé železniční trati podél Sázavy velmi vytížená a mezi sportovci oblíbená. Navštěvují ji hlavně in-line bruslaři, kteří cyklostezku zařadili na svůj speciální web a pějí na ni samou chválu. „Cyklostezka byla opatřena sčítacím zařízením. Ukázalo se že přímo rekordní návštěvnost v sezoně je až 1800 lidí za den. Největší zájem o cyklostezku je v neděli,“ prozradil místostarosta.

Při takovém zjištění byl podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda (ODS) jen krůček k tomu, aby radní začali přemýšlet, jak cyklostezku nejen zviditelnit ale velkou návštěvnost využít v její prospěch. „Údržba cyklostezky něco stojí. Jsou to desetitisíce korun ročně. Cyklostezku je potřeba pravidelně uklízet, časem bude nutné zabezpečit okolní skalní terén, aby kamení nepadalo na cyklostezku, nemluvě o novém asfaltu, který přijde až na sto tisíc,“ konstatoval starosta.

Radní zvážili několik možností, například prodej suvenýrů nebo sponzorské příspěvky. Jako nejlepší varianta se nakonec ukázal prodej pamětních mincí. Jak upřesnil starosta Kamarád, radní se inspirovali tradiční turistickou známkou. „V našem případě nebylo moc možností na výběr. Otevřít u cyklostezky stánek, kde by někdo prodával celý den suvenýry, je nesmysl. Pro nás se ukázalo jako nejlepší pořídit na začátek cyklostezky na parkoviště u vlakového nádraží automat, kde si bude moci každý zájemce pamětní minci koupit. V těch místech je připojení na elektřinu a automat tam bude pod kontrolou,“ vysvětlil starosta.

Město už našlo firmu, která automat dodá a zajistí i výrobu mincí. Starosta Kamarád představil už předběžnou variantu jak bude mince vypadat. Má velikost kovové padesátikoruny i cena je stejná. Návštěvník cyklostezky si ji bude moci v automatu už v létě koupit za padesát korun. V současné době řeší radní, jak má mince vypadat a hledají ten nejlepší grafický návrh. „Určitě by měl být na minci znak města. Vzhled mince by se časem měnil, takže návštěvníci cyklostezky by si z mincí mohli vytvořit zajímavou sběratelskou sérii,“ podotkl starosta Kamarád.

Část z prodeje mincí, konkrétně jedna pětina, půjde na konto města, které peníze použije na údržbu cyklostezky, zbytek firmě, která automat instaluje.

Cyklostezka nabízí průjezd nádhernou přírodou, kde se střídají úseky vedoucí úzkými soutěskami s hustým lesem, rozlehlými loukami, lávkami nad řekou Sázavou a podjezdy pod mosty paralelně vedoucí rychlíkové trati. Stoupání je jen mírné, takže je vhodná nejen pro sportovce, ale i pro seniory a rodiny s dětmi.

Cyklostezka má šířku tři metry, délku 9 949 metrů. Na trase je devět lávek, z toho pět vede přes řeku Sázavu. Cyklostezku stavělo město Přibyslav na místě bývalé železniční vlečky. Stavba trvala dva roky, prováděla ji firma Eurovia, stavba začala roku 2009.Budování cyklostezky, která dnes patří k nejoblíbenějším v regionu, stálo přes 24 miliony korun s podporou Evropské unie.