„Cyklostezka povede kolem silnice první třídy číslo 37,“ upřesnil starosta Bohumír Nikl. Tato silnice je maximálně dopravně vytížená, protože se jedná o hlavní tah na Pardubice. Hustota dopravy je už nebezpečná pro cyklisty i chodce.

Po této silnici, kde prakticky neexistují krajnice, jezdí lidé na kole za prací do Ždírce, na nákupy, někteří místem i chodí. Vede tam cesta i ke známému skanzenu Veselý Kopec. „V létě jezdíme do skanzenu na výlet snad každý rok, ale poslední dobou je ta cesta čím dál horší. Když povede aspoň kus cesty mimo silnici, jenom to uvítáme,“ konstatoval cyklista Miloš Krpálek z Havlíčkova Brodu.

Skoro stejnou situaci řešilo nedávno město Havlíčkův Brod, které podél rušné silnice z Brodu na Přibyslav nechalo postavit cyklostezku z Brodu do Herlif. Cyklostezka u Ždírce má délku necelé tři kilometry. Šířka je spočítaná na tři metry. „Stezka je z obou stran lemovaná nezpevněnou krajnicí širokou půl metru. Povrch je z alfabetonu,“ doplnil Nikl.

Stavba je určená jako stezka pro cyklisty a pěší s obousměrným provozem, motorová vozidla na ni nesmějí. „Nejde jen o rekreaci, ale vzhledem k přístupu k autobusovým zastávkám na trase je reálný předpoklad, že ji hojně využijí i lidé cestující do zaměstnání, škol a k lékaři,“ poznamenal starosta Ždírce.

Stezka je navržená jako bezbariérová a speciální povrch po ní umožní i pohyb osob se sníženou schopností orientace. Finanční rozpočet na výstavbu cyklostezky je pětatřicet milionů korun. „Město na výstavbu cyklostezky podalo žádost o finanční příspěvek na Ministerstvo dopravy ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ doplnil Nikl.