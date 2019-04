Už tradičně se startovalo u tenisových kurtů, poté závodníci běželi ke Kukuřičnému mlýnu v Mrzkovicích, kde se otočili a vrátili se zpět k tenisovému areálu. „Celkem se závodu za slunečného počasí zúčastnilo 89 mužů, 43 žen, 46 dívek a 38 kluků. Oproti loňsku je to o 14 dospělých běžců více a o 3 děti,“ vyčíslil Tomáš Rosecký, jednatel Sportovních zařízení města Světlá nad Sázavou.

Závod měl hned několik kategorií. „Dospělí běželi 5 kilometrů, děti od třinácti do patnácti let kilometr a půl, kategorie deset až dvanáct let si zaběhla rovný kilometr, sedmileté až devítileté děti 400 metrů a ti nejmenší 200 metrů,“ přiblížil Rosecký.

Celkovým vítězem se nakonec stal Kamil Kyrš z MST Jihlava, který pět kilometrů uběhl za 16 minut 57 vteřin. „O dvacet vteřin tak překonal loňský nejrychlejší čas. Tím získal i Cenu starosty za stanovení rekordního času,“ prozradil Rosecký. Udělovala se i cena pro nejstaršího běžce, kterou dostal devětašedesátiletý Ladislav Vosyka z AZ týmu Světlá nad Sázavou.

„Každý účastník dostal na památku medaili, ti nejúspěšnější v jednotlivých kategoriích i poháry a další hodnotné ceny. Po závodu proběhla tombola, kde se losovalo o hodnotné ceny od sponzorů,“ doplnil Rosecký.

VÍTĚZOVÉ:

Muži:

do 34 let – Martin Bukáček

35 – 49 let – Kamil Kyrš

50 – 59 let – František Tichý

60 let a více – Ivan Janoušek

Ženy:

do 39 let – Petra Kotlíková

40 let a více – Věra Sochorová

Děti:

do 6 let – Nelly Barešová a David Mikeš

7 – 9 let – Adéla Karasová a Václav Paul

10 – 12 let – Markéta Chmelová a Matěj Gabko

13 – 15 let – Anna Sobotová a Petr Kasal