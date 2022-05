Práce na obou mostech začínají už v úterý. „Opravy mostů zahájí dělníci v jedné třetině jejich šířky, což umožní ve zbývající části vést obousměrný provoz dvěma provizorními jízdními pruhy. V tomto režimu by měli řidiči projet do poloviny července, kdy bude nutné přejít na kyvadlově řízený provoz,“ upozornil Martin Buček z komunikačního týmu ŘSD.

Ředitelství silnic už vybralo stavební firmy, které mosty opraví. Jednopólový most blízko čerpací stanice už opravy nutně potřebuje. „Zjistili jsme že spárami mezi nosníky mostu zatéká. Objevuje se rez a rozpadá se beton,“ informoval Martin Buček. Opravy za víc než pět milionů podle Bučka zabrání mnohem horšímu poškození do budoucna. Most dostane hlavně novou izolaci . Druhý most u Dvorců je na tom podobně. „Spárami v mostních římsách zatéká. Opěry jsou zamáčené a beton se rozpadá,“ popsal Buček stav mostu. Na mostě jsou trhliny a boule.

Opravy přijdou na víc než čtyři miliony. Most potřebuje kompletní sanaci. „Před stávající vyzdívku ze strany mostního otvoru se provede železobetonová zeď tloušťky 300-450 milimetrů. Na pravé straně mostu bude v silničním svahu zřízeno revizní schodiště,“ upřesnil Buček.