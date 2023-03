Nové dvě větrné elektrárny chce stavět u Kamene na Havlíčkobrodsku soukromá firma. Jedna elektrárna se tam točí už šestnáct let. Byla první na Havlíčkobrodsku. „Firma, která má zájem u nás elektrárny stavět, je ale jiná, než ta původní,“ upřesnil Deníku starosta Václav Vala. Jak dodal, o větrné elektrárně už jednalo obecní zastupitelstvo. „Nejsme proti stavbě a pokud vím, nikdo z obyvatel obce si nestěžoval,“ poznamenal starosta.

Současná obec Kámen | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

O stavbě první elektrárny tehdy také rozhodlo zastupitelstvo. „Co to přinese, ukáže čas,“ konstatoval tehdy zdrženlivě starosta obce Kámen Václav Bárta. A čas ukázal. Nejdřív si někteří lidé stěžovali. Psali petici, že elektrárna je nesmysl. Že hyzdí obec a bude plašit zvěř. Ale pak si zvykli.

Dneska už lidé přítomnost vrtule skoro nevnímají. „Obec Kámen je pěkná. Je tu klid a jsem tu spokojená. Vrtule mi nevadí “ řekla při jedné z návštěv Deníku Soňa Valentová. Vrtule si už nevšímají ani provozovatelé místního hostince. Nemají na to čas.

Větrné elektrárny jsou pro obec i přínosem do rozpočtu. Od majitelů elektrárny dostává nyní obec každý rok do rozpočtu pětasedmdesát tisíc korun. U těch dvou nových by šlo podle starosty už o miliony. Větrné elektrárny budou nad obcí Kámen podle starosty Valy ale stát tak nejdřív za pět let. „Smontovat vrtule je to nejlehčí. Daleko horší je úřední schvalovací proces,“ poznamenal starosta.

Větrné elektrárny stojí také v obci Věžnice. Až šest kusů větrných elektráren chtěla před čtyřmi lety v lokalitě u obcí Brzkov a Polná stavět firma z Karlových Varů. „V žádném případě, větrné elektrárny mají negativní vliv na životní prostředí a působí prudké změny klimatu,“ zdůraznil starosta obce Brzkov Aleš Bořil, přesto že společnost nabízela obci peníze. Starosta Bořil poukázal na případ z doby zhruba před pěti lety, kdy obec Brzkov postihla dvě silná krupobití za sebou. Stavbu elektrárny v Puklicích u Jihlavy zase zakázal krajský úřad.