V zařízení jsou momentálně oslabení o čtyřiatřicet zdravotníků. „Dnes jsme se rozhodli požádat Armádu České republiky o vyslání pomoci pro některé lůžkové stanice v naší nemocnici,“ potvrdila mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo. Prozatím by do Havlíčkova Brodu mělo zamířit deset vojáků.

V jihlavské nemocnici nastoupí příslušníci armády do služby ještě tento týden. „Osm vojáků by mělo přijet v pátek. Budou nám pomáhat s různými pomocnými pracemi. Zatím by u nás měli být do 21. ledna,“ informovala mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.